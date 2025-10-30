Dunia di Ujung Tanduk? Trump Perintah Uji Coba Nuklir, Gegara Putin?

Internationalmedia.co.id – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, membuat gebrakan mengejutkan dengan memerintahkan Pentagon untuk segera memulai kembali uji coba senjata nuklir. Keputusan ini diumumkan di tengah ketegangan global yang meningkat, terutama setelah Rusia mengklaim sukses menguji coba drone Poseidon bertenaga nuklir dan rudal jelajah Burevestnik.

Perintah Trump ini disampaikan melalui media sosial Truth Social, saat dirinya berada di Korea Selatan (Korsel) untuk menghadiri KTT APEC dan bertemu dengan Presiden China, Xi Jinping. Trump menekankan bahwa AS memiliki lebih banyak senjata nuklir daripada negara lain, namun ia "SANGAT TIDAK SUKA" melakukan uji coba karena daya rusaknya yang luar biasa, tetapi merasa "tidak punya pilihan".

Selain perintah kontroversial Trump, berikut rangkuman berita internasional lainnya yang menjadi sorotan hari ini:

Pertemuan Trump-Xi di Korsel: Titik Terang Perang Dagang? Pertemuan tatap muka pertama antara Trump dan Xi dalam enam tahun terakhir digelar di Busan, Korsel. Diharapkan pertemuan ini dapat meredakan perang dagang yang sengit antara kedua negara.

Israel Kembali Gempur Gaza: Targetkan Gudang Senjata? Militer Israel mengklaim telah menyerang gudang senjata di Jalur Gaza utara, menewaskan sedikitnya dua orang. Israel berdalih serangan itu ditujukan untuk mencegah "serangan teror yang akan segera terjadi".

Hamas Tuduh Israel Sabotase Rencana Perdamaian Trump: Hamas menuduh Israel bertanggung jawab atas "eskalasi berbahaya" di Jalur Gaza dan berupaya menggagalkan rencana perdamaian yang digagas oleh Trump.

Trump Klaim Dialog dengan Xi ‘Sukses Besar’, Rencanakan Kunjungan ke China: Trump menyebut pembicaraannya dengan Xi sebagai "kesuksesan besar" dan mengumumkan rencana kunjungan ke China tahun depan.

Perkembangan situasi global ini terus dipantau oleh Internationalmedia.co.id, dan informasi terbaru akan segera kami sampaikan.