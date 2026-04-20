Dunia Dalam Ketegangan Iran Beraksi Israel Menguasai

Internationalmedia.co.id – News – Suasana global kembali memanas seiring serangkaian peristiwa penting yang mengguncang berbagai belahan dunia. Dari eskalasi konflik di Teluk Oman hingga misteri pemakaman pemimpin tertinggi, serta gejolak alam dan manuver militer yang mengejutkan, Senin (20/4/2026) menjadi hari yang penuh sorotan. Berita utama hari ini menyoroti respons militer Iran terhadap tindakan Amerika Serikat, yang memicu kekhawatiran akan potensi konflik yang lebih luas, sebagaimana dirangkum oleh internationalmedia.co.id.

Iran Balas Dendam: Serangan Drone di Teluk Oman

Teheran menunjukkan ketegasannya dengan melancarkan serangkaian serangan drone terhadap beberapa kapal Amerika Serikat pada Minggu (19/4) waktu setempat. Aksi balasan ini terjadi setelah sebuah kapal perang AS menembaki dan menyita kapal kargo berbendera Iran di perairan strategis Teluk Oman. Menurut laporan dari Anadolu Agency dan TRT World, serangan drone tersebut merupakan respons langsung terhadap insiden penyitaan kapal kargo Iran oleh Washington. Kantor berita Tasnim News Agency menambahkan bahwa setelah pasukan AS menaiki kapal kontainer TOUSKA, drone-drone Iran segera diluncurkan. Namun, Tasnim tidak merinci apakah target serangan tersebut adalah kapal militer atau komersial.

Misteri Pemakaman Ayatollah Khamenei yang Tertunda

Lebih dari tujuh minggu setelah kematiannya akibat serangan gabungan AS dan Israel pada akhir Februari lalu, mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, belum juga dimakamkan. Otoritas Iran, seperti dilansir NDTV dan Hindustan Times, masih belum mengambil keputusan akhir mengenai lokasi pemakaman. Penundaan ini mengindikasikan bahwa pemerintahan Teheran, yang kini dipimpin oleh putra Khamenei, Mojtaba Khamenei, sedang fokus menghadapi ancaman eksistensial yang ditimbulkan oleh pasukan AS dan Israel, sehingga prioritas pemakaman harus ditunda.

Kontroversi Foto Tentara Israel Hantam Patung Yesus

Sebuah foto yang memicu gelombang kemarahan dan perdebatan di media sosial menunjukkan seorang tentara Israel menghantam patung Yesus Kristus dengan palu raksasa. Militer Israel telah mengonfirmasi keaslian foto tersebut dan membenarkan bahwa tentara dalam gambar itu adalah anggotanya. Insiden yang diduga terjadi di wilayah Lebanon bagian selatan ini sedang diselidiki lebih lanjut oleh Tel Aviv, demikian dilaporkan AFP. Foto tersebut memperlihatkan patung Yesus dalam posisi terbalik di tanah, tampaknya setelah jatuh dari salibnya, dengan seorang tentara berseragam militer Israel mengayunkan palu godam ke arah kepala patung.

Jepang Diguncang Gempa M 7,4, Peringatan Tsunami Dikeluarkan

Ketenangan Jepang terusik pada Senin (20/4) petang waktu setempat ketika gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,4 mengguncang wilayahnya. Otoritas setempat segera mengeluarkan peringatan tsunami untuk wilayah utara dan timur laut Jepang. Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) mencatat gempa terjadi pada pukul 07.52 GMT, dengan pusat gempa berjarak 71 mil dari kota Miyako di Provinsi Iwate. Sementara itu, pemerintah Jepang mencatat kekuatan gempa sedikit lebih tinggi, yakni Magnitudo 7,5, dan memperluas peringatan tsunami di sepanjang Pantai Pasifik Aomori, Hokkaido, dan Iwate, seperti dilansir Anadolu Agency.

Israel Rilis Peta Kontrol Lebanon Selatan untuk Pertama Kali

Dalam sebuah langkah yang signifikan, militer Israel untuk pertama kalinya menerbitkan peta wilayah Lebanon bagian selatan, yang secara eksplisit menunjukkan garis penempatan baru pasukannya di negara tetangga tersebut. Peta versi Israel ini menempatkan puluhan desa di Lebanon di bawah kendalinya. Publikasi peta ini, seperti dilaporkan Reuters dan Al Arabiya, terjadi beberapa hari setelah gencatan senjata 10 hari yang dimediasi oleh Amerika Serikat antara Israel dan Lebanon mulai berlaku. Gencatan senjata ini bertujuan menghentikan pertempuran sengit antara Tel Aviv dan kelompok Hizbullah yang berbasis di Lebanon, yang telah menyeret negara itu ke dalam perang Timur Tengah sejak 2 Maret lalu setelah melancarkan serangan terhadap wilayah Israel.