Diplomat Kunci Oslo Mundur Skandal Epstein

Seorang diplomat senior Norwegia yang dikenal atas perannya dalam Perjanjian Oslo, Mona Juul, telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Duta Besar untuk Yordania dan Irak. Pengunduran diri ini menyusul penyelidikan mendalam terkait dugaan hubungannya dengan terpidana kejahatan seksual asal Amerika Serikat, Jeffrey Epstein. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa keputusan ini diambil setelah namanya terseret dalam rilis dokumen terbaru Epstein yang mengguncang banyak kalangan.

Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, dalam pernyataannya pada Minggu (8/2) waktu setempat, menegaskan bahwa pengunduran diri Juul adalah "keputusan yang tepat dan perlu". Eide menambahkan, "Kontak Juul dengan pelaku pelecehan yang dihukum, Epstein, telah menunjukkan kesalahan penilaian yang serius," seperti dilansir dari kantor berita AFP.

Sebelumnya, diplomat senior tersebut sempat diskors sementara pada Senin lalu, menunggu hasil penyelidikan atas dugaan keterlibatannya dengan Epstein. Jeffrey Epstein sendiri meninggal di penjara pada tahun 2019 saat menanti persidangan atas kasus perdagangan seks yang menjeratnya.

Fakta mengejutkan terungkap oleh media Norwegia, yang menyebutkan bahwa Epstein meninggalkan warisan sebesar US$10 juta dalam wasiatnya kepada dua anak Juul dari pernikahannya dengan sesama diplomat dan perantara perundingan Oslo, Terje Rod-Larsen. Ini menjadi salah satu titik fokus utama dalam penyelidikan yang sedang berlangsung.

Kementerian Luar Negeri Norwegia menyatakan akan terus melanjutkan pembicaraan dengan Juul guna meninjau dan memahami secara komprehensif sejauh mana ruang lingkup kontak yang ia miliki dengan Epstein selama menjabat sebagai pegawai kementerian. Sementara itu, Thomas Skjelbred, pengacara Mona Juul, dalam pernyataannya menjelaskan bahwa kliennya mengundurkan diri karena "situasi yang sekarang dihadapinya membuatnya tidak mungkin untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab." Skjelbred menambahkan bahwa situasi ini "telah menjadi beban pribadi yang sangat besar baginya dan keluarga dekatnya," namun Juul berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan kementerian luar negeri.

Skandal Jeffrey Epstein memang telah menyeret sejumlah nama besar dalam lingkaran politik dan kerajaan Norwegia. Beberapa di antaranya adalah CEO Forum Ekonomi Dunia, Borge Brende, serta mantan perdana menteri Thorbjorn Jagland, yang kini sedang diselidiki atas dugaan "korupsi berat". Bahkan, Putri Mahkota Norwegia Mette-Marit juga sempat menjadi sorotan karena hubungannya dengan Epstein, yang kemudian ia ungkapkan "sangat disesalinya".