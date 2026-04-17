Timur Tengah Hening 10 Hari Akankah Damai

Ketegangan di Timur Tengah mereda sejenak setelah gencatan senjata selama sepuluh hari antara Israel dan Lebanon resmi diberlakukan. Kesepakatan yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mulai berlaku tepat pada tengah malam waktu setempat di Israel dan Lebanon, atau pukul 21.00 GMT (17.00 EST) pada Jumat, 17 April 2026. Jeda ini diharapkan membuka jalan bagi dialog lebih lanjut di tengah konflik yang berkepanjangan.

Pemberlakuan gencatan senjata ini datang setelah serangkaian pertempuran sengit antara pasukan Israel dan kelompok militan Hizbullah. Konflik tersebut memanas sejak bulan lalu, ketika Hizbullah melancarkan serangan roket yang diklaim sebagai bentuk dukungan terhadap Iran. Situasi ini telah memperparah ketidakstabilan di kawasan tersebut.

Meskipun demikian, posisi Hizbullah terhadap gencatan senjata ini masih belum sepenuhnya jelas. Secara resmi, kelompok tersebut belum menyatakan pengakuan. Namun, seorang anggota parlemen dari Hizbullah, dalam pernyataannya kepada AFP, mengindikasikan bahwa gencatan senjata akan dihormati asalkan Israel menghentikan serangannya terhadap para militan mereka.

Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa jeda pertempuran ini "dimaksudkan untuk memfasilitasi negosiasi yang beritikad baik menuju kesepakatan keamanan dan perdamaian abadi antara kedua negara." Sementara itu, respons dari pihak lain menunjukkan kehati-hatian. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyatakan bahwa Teheran menyikapi jeda ini "dengan hati-hati," dan Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menggambarkan situasi ini sebagai "kompleks."

Sebelumnya, Presiden Donald Trump lah yang menjadi inisiator dan pengumum utama kesepakatan ini. Melalui platform Truth Social pada Kamis, 16 April, Trump mengungkapkan telah melakukan "percakapan yang sangat baik" dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Perdana Menteri Israel Bibi Netanyahu. Menurut Trump, kedua pemimpin sepakat untuk memulai gencatan senjata 10 hari tersebut pada pukul 17.00 EST, sebagai langkah awal menuju perdamaian di antara negara mereka.