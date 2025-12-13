Pemerintah Jerman secara tegas menuduh Rusia berada di balik serangkaian serangan siber yang menargetkan sistem kontrol lalu lintas udara nasional dan kampanye disinformasi yang berupaya memengaruhi pemilihan umum federal Februari lalu. Tuduhan serius ini, yang disampaikan setelah penyelidikan mendalam, segera dibantah keras oleh Moskow sebagai tidak berdasar dan absurd. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa klaim ini memicu ketegangan diplomatik baru antara kedua negara.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman mengungkapkan bahwa dinas keamanan negara tersebut telah mengumpulkan bukti kuat yang menunjuk pada kelompok peretas yang berafiliasi dengan dinas intelijen militer Rusia, GRU. Kelompok ini, yang dikenal sebagai APT28 atau Fancy Bear, dituding sebagai dalang di balik serangan siber terhadap Keamanan Penerbangan Jerman pada Agustus 2024. "Berdasarkan analisis komprehensif oleh dinas intelijen Jerman, kami dapat mengidentifikasi pelakunya dengan jelas dan membuktikan tanggung jawab Moskow," ujar juru bicara tersebut dalam konferensi pers. Ia menambahkan, temuan intelijen ini secara definitif mengaitkan GRU dengan insiden tersebut.

Selain serangan siber, Jerman juga menuding Rusia melancarkan kampanye pengaruh yang bertujuan untuk mengganggu dan memecah belah masyarakat selama pemilihan parlemen federal Februari lalu. Kampanye yang diberi nama "Storm 1516" ini, menurut juru bicara tersebut, didukung oleh sebuah lembaga think tank di Moskow yang berafiliasi dengan GRU. Mereka dituduh menyebarkan konten yang dihasilkan secara artifisial, termasuk deepfake, dengan tujuan merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Pemilihan tersebut dimenangkan oleh kaum konservatif di bawah Kanselir Friedrich Merz, sementara partai sayap kanan AfD mencatat perolehan suara terbaiknya dengan menempati posisi kedua.

Menanggapi tuduhan tersebut, Kedutaan Besar Rusia di Berlin mengeluarkan pernyataan resmi yang secara kategoris menolak segala bentuk keterlibatan. Dalam pernyataan yang diterima oleh internationalmedia.co.id, pihak Rusia menyebut tuduhan keterlibatan struktur negara mereka dalam insiden ini, maupun dalam aktivitas kelompok peretas secara umum, sebagai "tidak berdasar, tidak berdasar, dan tidak masuk akal."

Sumber keamanan mengungkapkan bahwa materi yang disebarkan oleh kampanye "Storm 1516" sebagian besar berisi klaim palsu yang menargetkan politisi terkemuka. Di antaranya adalah Kanselir Friedrich Merz, mantan Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock, dan mantan Wakil Kanselir Robert Habeck, yang keduanya merupakan tokoh penting dari Partai Hijau. Layanan Pemeriksaan Fakta Jerman, seperti yang diverifikasi oleh internationalmedia.co.id, juga telah membantah dua klaim lain yang bertujuan merusak integritas pemilu: tuduhan bahwa AfD dihapus dari surat suara di Leipzig dan bahwa suara partai tersebut di Hamburg dihancurkan sebelum penghitungan.