Bandara Kuwait Terbakar Hebat

Internationalmedia.co.id – News melaporkan sebuah insiden serius mengguncang Bandara Internasional Kuwait ketika sebuah drone tak dikenal menghantam tangki bahan bakar, memicu kebakaran hebat yang segera menarik perhatian global. Peristiwa ini, yang terjadi pada Rabu, 25 Maret 2026, menimbulkan kekhawatiran mendalam mengenai keamanan infrastruktur vital di kawasan tersebut.

Menurut keterangan dari Abdullah Al-Rajhi, Juru Bicara Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil Kuwait, serangan drone tersebut menyebabkan kerusakan material yang signifikan pada fasilitas bandara. Hingga laporan ini diturunkan, belum ada informasi pasti mengenai korban jiwa atau luka-luka akibat kejadian tersebut. Tim darurat dan pemadam kebakaran telah sigap dikerahkan ke lokasi untuk mengendalikan api dan melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap dampak insiden.

Insiden penyerangan drone ini diduga kuat memiliki kaitan dengan eskalasi konflik antara Iran dengan koalisi Amerika Serikat dan Israel di kawasan. Sumber internationalmedia.co.id mencatat bahwa Iran telah beberapa kali melancarkan serangan serupa terhadap bandara-bandara internasional penting di wilayah tersebut selama periode konflik yang sedang berlangsung.

Serangan-serangan sebelumnya dilaporkan telah menyebabkan sejumlah korban luka serta kerusakan pada fasilitas terminal penumpang, memicu kekhawatiran akan keselamatan penerbangan sipil. Kejadian di Bandara Internasional Kuwait ini menambah daftar panjang insiden yang menggarisbawahi ketegangan geopolitik yang terus memanas di Timur Tengah. Meskipun belum ada pihak yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan drone terbaru ini, pola insiden mengarah pada dugaan keterlibatan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik regional.

Otoritas Kuwait masih terus menyelidiki detail insiden ini untuk mengidentifikasi pelaku dan motif di baliknya, sembari memastikan keamanan operasional bandara dapat pulih secepatnya.