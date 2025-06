AS Tutup Kedubes di Yerusalem, Ada Apa?

Internationalmedia.co.id melaporkan, Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem akan ditutup sementara mulai hari ini hingga Jumat. Keputusan penutupan mendadak selama tiga hari ini diambil di tengah eskalasi konflik antara Israel dan Iran. Situasi keamanan yang semakin mencekam menjadi alasan utama penutupan tersebut.

Dalam pernyataan resmi yang dikutip internationalmedia.co.id dari CNN, Rabu (18/6/2025), Kedutaan Besar AS menginstruksikan seluruh staf pemerintah AS dan keluarga mereka untuk tetap berada di tempat aman hingga pemberitahuan selanjutnya. Tidak hanya di Yerusalem, layanan konsuler AS di Tel Aviv juga ikut ditutup sementara.

Meskipun demikian, belum ada pengumuman resmi terkait rencana evakuasi warga negara AS dari Israel. Kondisi semakin genting dengan ditutupnya bandara internasional dan pelabuhan laut utama di Israel. Ketegangan ini bermula dari serangan Israel ke Iran pada Jumat (13/6/2025), yang kemudian dibalas Iran dengan serangan rudal. Perang balasan antara kedua negara hingga kini masih terus berlangsung. Situasi ini tentu menimbulkan kekhawatiran akan meluasnya konflik dan dampaknya bagi keamanan global.