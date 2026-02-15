AS Siapkan Operasi Jangka Panjang Iran

Washington DC – Internationalmedia.co.id – News – Militer Amerika Serikat (AS) dilaporkan tengah menyusun rencana kontingensi untuk operasi militer yang dapat berlangsung selama berminggu-minggu di Iran. Persiapan ini akan diaktifkan jika Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah serangan, sebuah skenario yang menurut dua pejabat AS dapat memicu konflik serius di kawasan.

Para pejabat yang enggan disebutkan namanya, mengingat sensitivitas informasi ini, menyoroti bahwa pertaruhan diplomasi antara Washington dan Teheran saat ini sangat tinggi. Di tengah ketegangan, utusan AS, Steve Witkoff dan Jared Kushner, dijadwalkan untuk bernegosiasi dengan perwakilan Iran di Jenewa pada hari Selasa, dengan Oman bertindak sebagai fasilitator. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengakui bahwa meskipun Presiden Trump menginginkan kesepakatan damai, mencapai hal tersebut "sangat sulit direalisasikan."

Kekhawatiran akan eskalasi militer semakin meningkat seiring dengan penumpukan kekuatan militer AS di kawasan tersebut atas instruksi Presiden Trump. Pada hari Jumat, Pentagon mengonfirmasi pengiriman kapal induk tambahan ke Timur Tengah, melengkapi ribuan personel militer, pesawat tempur canggih, kapal perusak rudal berpemandu, serta aset tempur lainnya yang siap untuk melancarkan maupun menahan serangan.

Berbicara di Fort Bragg, Carolina Utara, pada hari Jumat, Presiden Trump secara terbuka menyiratkan gagasan penggantian rezim di Iran, menyatakan bahwa "sepertinya itu akan menjadi hal terbaik yang bisa terjadi." Meskipun menolak menyebutkan nama calon pengganti, Trump menegaskan bahwa "ada orang-orang" yang mampu memimpin. Ia juga melontarkan kritik tajam terhadap Teheran, mengatakan, "Selama 47 tahun, mereka terus berbicara dan berbicara dan berbicara."

Presiden Trump sendiri telah lama menyatakan keraguannya terhadap pengerahan pasukan darat, menegaskan tahun lalu bahwa "hal terakhir yang ingin Anda lakukan adalah pasukan darat." Oleh karena itu, penempatan kekuatan tempur AS di Timur Tengah saat ini lebih mengindikasikan preferensi untuk serangan udara dan angkatan laut. Menanggapi pertanyaan mengenai persiapan operasi militer berkelanjutan ini, juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, menegaskan bahwa "Presiden Trump memiliki semua opsi yang tersedia terkait Iran."

Kelly menambahkan, "Beliau mendengarkan berbagai perspektif mengenai setiap isu, namun keputusan akhir selalu didasarkan pada apa yang terbaik bagi negara dan keamanan nasional kita." Sementara itu, pihak Pentagon menolak memberikan komentar terkait perencanaan sensitif ini.