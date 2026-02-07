Api Misterius Landa Barak Militer Iran

Sebuah insiden kebakaran melanda kompleks barak militer di Teheran, ibu kota Iran, pada Jumat (6/2) waktu setempat, memicu perhatian publik. Berdasarkan laporan yang dihimpun Internationalmedia.co.id – News, otoritas setempat memastikan tidak ada korban luka dalam kejadian tersebut, meredakan kekhawatiran awal.

Pihak militer Iran, melalui pernyataan resminya yang dikutip oleh internationalmedia.co.id pada Sabtu (7/2/2026), mengonfirmasi bahwa api melalap sebuah bengkel kayu yang berada di dalam area barak. Dugaan awal mengarah pada korsleting listrik sebagai pemicu utama insiden ini, sebuah penjelasan yang kerap muncul dalam kasus kebakaran serupa.

Berkat respons cepat tim pemadam kebakaran, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum meluas. "Api berhasil dikendalikan berkat kesigapan tim pemadam yang tiba tepat waktu," demikian pernyataan militer Iran yang juga dilansir oleh media resmi negara itu. Meskipun demikian, rincian mengenai seberapa besar kerusakan material yang ditimbulkan oleh insiden ini belum diungkapkan secara spesifik.

Insiden di barak militer ini menambah daftar kejadian kebakaran yang melanda Teheran dalam sepekan terakhir. Sebelumnya, pada awal pekan, sebuah pasar di bagian barat kota juga dilanda api pada Selasa (3/2). Beruntungnya, kebakaran pasar tersebut juga berhasil dikendalikan tanpa menimbulkan korban luka, serupa dengan insiden terbaru ini.

Namun, serangkaian insiden kebakaran dan ledakan di Iran, termasuk yang terbaru ini, tak jarang memicu spekulasi dan kekhawatiran yang lebih luas di tengah ketegangan geopolitik. Publik dan pengamat sering mengaitkannya dengan potensi sabotase atau serangan dari pihak eksternal, khususnya Israel atau Amerika Serikat. Kekhawatiran ini semakin menguat mengingat sejarah konflik, terutama setelah gelombang serangan udara Israel terhadap wilayah Iran pada Juni tahun lalu dalam ‘perang 12 hari’. Kala itu, AS juga dilaporkan turut menargetkan situs-situs nuklir Iran, yang berujung pada tewasnya sejumlah komandan militer dan ilmuwan nuklir terkemuka Teheran. Setiap insiden, meskipun diklaim sebagai kecelakaan, selalu dianalisis dalam konteks yang lebih besar dari perseteruan regional dan internasional.