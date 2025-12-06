Api Berkobar di Bandara Sao Paulo, Ratusan Nyaris Terjebak!

Internationalmedia.co.id – Kebakaran mendadak melanda landasan pacu Bandara Internasional Sao Paulo, Brasil, memaksa evakuasi dramatis terhadap 169 penumpang pesawat Latam Airlines. Insiden menegangkan ini terjadi saat pesawat bersiap untuk penerbangan domestik menuju Porto Alegre, Brasil selatan, pada Kamis (4/12) malam.

Dilansir dari AFP, Sabtu (6/12/2025), para penumpang dievakuasi dengan cepat melalui garbarata dan seluncuran darurat setelah api melalap peralatan eksternal di landasan pacu bandara terbesar di Brasil tersebut. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.

Maskapai Latam Airlines menyatakan bahwa situasi berhasil dikendalikan dengan sigap setelah asap dari kebakaran memicu protokol keselamatan. "Tidak ada korban luka dan situasinya terkendali dengan segera," ungkap pernyataan resmi Latam Airlines.

Video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan kobaran api di bagian bawah pesawat dan kepulan asap tebal yang membubung tinggi. Foto-foto lain menunjukkan momen menegangkan saat penumpang meluncur turun dari pesawat menggunakan seluncuran darurat.

Menurut internationalmedia.co.id, 159 penumpang telah diterbangkan ke Porto Alegre dengan pesawat pengganti pada Jumat (5/12) pagi waktu setempat. Sementara 10 penumpang lainnya dialihkan ke penerbangan lain atau memilih menggunakan transportasi darat.

Operator bandara GRU Airport melaporkan bahwa kebakaran tersebut sempat menghentikan proses pengisian bahan bakar untuk pesawat lain selama 10 menit. Pihak bandara menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dalam penyelidikan insiden ini.

Penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Namun, Latam Airlines menjelaskan bahwa api diduga berasal dari peralatan milik subkontraktor yang bertugas memuat kargo ke pesawat Airbus A320. Penyelidikan lebih lanjut masih berlangsung untuk mengungkap penyebab utama kebakaran ini.