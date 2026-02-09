Anutin Menggenggam Thailand

Internationalmedia.co.id – News – Kancah politik Thailand baru saja menyaksikan pergeseran kekuatan signifikan. Perdana Menteri Anutin Charnvirakul berhasil memenangkan pemilihan umum yang diselenggarakan pada Minggu (8/2) waktu setempat. Kemenangan ini membuka jalan bagi terbentuknya koalisi yang lebih solid, diharapkan mampu mengakhiri riak ketidakpastian politik yang telah lama melanda Negeri Gajah Putih.

Anutin, yang sebelumnya membubarkan parlemen dan mengumumkan pemilu mendadak pada pertengahan Desember tahun lalu, mengambil langkah strategis di tengah memanasnya konflik perbatasan Thailand-Kamboja. Analis politik menilai manuver ini sengaja dilakukan untuk memanfaatkan gelombang nasionalisme yang tengah membara di kalangan masyarakat. Keputusan berani ini terbukti membuahkan hasil manis bagi Anutin, yang sebelumnya mengambil alih tampuk kekuasaan dari PM Paetongtarn Shinawatra dari Partai Pheu Thai, yang digulingkan akibat kontroversi percakapan telepon dengan mantan pemimpin Kamboja.

Dengan hampir 95 persen tempat pemungutan suara (TPS) telah menyelesaikan penghitungan, Komisi Pemilu Thailand merilis hasil sementara. Partai Bhumjaithai pimpinan Anutin berhasil mengamankan sekitar 192 kursi. Angka ini jauh melampaui Partai Rakyat yang progresif dengan 117 kursi, dan Partai Pheu Thai, yang didirikan oleh Thaksin Shinawatra, yang hanya memperoleh 74 kursi. Data yang dihimpun internationalmedia.co.id dari Komisi Pemilu juga menunjukkan bahwa partai-partai lain membagi 117 kursi tersisa dari total 500 anggota parlemen Thailand.

"Kemenangan Bhumjaithai hari ini adalah kemenangan bagi seluruh rakyat Thailand, baik Anda memilih Partai Bhumjaithai atau tidak," ujar Anutin dalam konferensi pers di markas besar partainya di Bangkok. Ia menambahkan, "Kita harus melakukan yang terbaik untuk melayani rakyat Thailand dengan kemampuan kita sepenuhnya." Hasil ini menandai lonjakan luar biasa bagi Bhumjaithai, yang pada pemilu 2023 lalu hanya menempati posisi ketiga. Dominasi ini diprediksi akan semakin memperkokoh posisi Anutin di pemerintahan.

Di sisi lain, Ketua Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, telah mengakui kekalahan partainya. Dalam pernyataannya kepada wartawan di Bangkok, Natthaphong menegaskan bahwa partainya tidak akan bergabung dengan koalisi pemerintahan, namun juga tidak akan membentuk koalisi tandingan. "Kami tetap berpegang pada prinsip kami untuk menghormati partai yang berada di urutan pertama dan haknya untuk membentuk pemerintahan," jelasnya. "Jika Bhumjaithai dapat membentuk pemerintahan, maka kami harus menjadi oposisi," tegas Natthaphong.

Thailand menerapkan sistem perwakilan campuran, di mana 400 anggota parlemen dipilih dari masing-masing daerah pemilihan, sementara 100 kursi lainnya dialokasikan berdasarkan suara daftar partai. Meskipun Bhumjaithai meraih kursi terbanyak, partai ini kemungkinan besar tidak akan mencapai mayoritas mutlak di majelis rendah parlemen. Oleh karena itu, Partai Pheu Thai, yang pernah menjadi mitra koalisi Anutin, kini dipandang sebagai kandidat terkuat untuk membentuk pemerintahan bersama Bhumjaithai, menandai babak baru dalam dinamika politik Thailand.