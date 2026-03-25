Amerika Kirim Ribuan Pasukan Elite Misteri Tujuan

Internationalmedia.co.id – News – Washington DC, Amerika Serikat – Pentagon, atau Departemen Pertahanan AS, dilaporkan tengah mempersiapkan pengerahan sekitar 3.000 personel militer elite yang memiliki spesialisasi serangan parasut ke kawasan Timur Tengah. Langkah strategis ini, yang melibatkan satu brigade tempur dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat AS, bertujuan untuk memperkuat operasi militer berkelanjutan Amerika Serikat melawan Iran.

Menurut laporan Wall Street Journal (WSJ) pada Rabu (25/3/2026), yang mengutip dua pejabat pemerintahan AS, perintah tertulis untuk pengerahan unit elite ini diperkirakan akan segera dirilis. Sumber serupa dari Reuters juga mengindikasikan rencana Pentagon untuk mengirimkan pasukan tambahan antara 3.000 hingga 4.000 personel. Divisi Lintas Udara ke-82 dikenal dengan kemampuannya untuk dikerahkan dalam waktu singkat, yakni 18 jam setelah menerima perintah.

Pengerahan ini akan secara signifikan meningkatkan kehadiran militer AS di wilayah tersebut, sebuah langkah yang kontras dengan upaya Presiden Donald Trump yang dikabarkan tengah membahas kemungkinan kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung sejak 28 Februari lalu.

Meskipun demikian, lokasi pasti penempatan pasukan tambahan ini di Timur Tengah, serta jadwal kedatangan mereka, masih menjadi misteri. Pejabat AS yang diwawancarai Reuters tidak memberikan detail spesifik. Ketika dimintai konfirmasi, Pentagon menolak memberikan informasi tambahan, dengan alasan keamanan operasional. "Karena alasan keamanan operasional, kami tidak membahas pergerakan di masa depan atau hipotetisnya," tegas Pentagon. Gedung Putih pun mengarahkan pertanyaan serupa kembali ke Departemen Pertahanan.

Sejauh ini, belum ada keputusan untuk mengirimkan pasukan darat langsung ke Iran. Namun, pejabat AS menjelaskan bahwa pengerahan pasukan tambahan ini dimaksudkan untuk membangun kapasitas dan kesiapan bagi potensi operasi militer di masa mendatang di kawasan tersebut. Militer AS dilaporkan sedang mempertimbangkan berbagai opsi dalam menghadapi Iran, termasuk pengamanan Selat Hormuz yang vital, yang berpotensi melibatkan pengerahan pasukan ke garis pantai Iran. Pemerintahan Trump juga disebut-sebut membahas opsi pengiriman pasukan darat ke Pulau Kharg, yang merupakan pusat ekspor minyak utama Iran.

Sejak akhir Februari lalu, militer AS telah melancarkan lebih dari 9.000 serangan terhadap target-target di wilayah Iran. Sebagai balasan, Teheran telah menggempur negara-negara Teluk yang menjadi tuan rumah aset militer AS. Akibat rentetan serangan balasan Iran tersebut, sedikitnya 13 tentara AS di negara-negara Teluk dilaporkan tewas, dan 290 lainnya mengalami luka-luka, dengan 10 personel di antaranya menderita cedera serius.

