Aksi Nekat Penumpang di Pesawat Saudia

Seorang penumpang pesawat Saudia nekat mencoba membuka pintu pesawat saat proses pendaratan di London. Informasi ini didapat Internationalmedia.co.id dari berbagai sumber, termasuk laporan Al Arabiya dan Saudi Gazette. Beruntung, awak kabin sigap mencegah aksi berbahaya tersebut sehingga tragedi berhasil dihindari.

Insiden ini terjadi pada penerbangan SV119 rute Jeddah-London Heathrow, Kamis (28/8) lalu. Pusat Keselamatan Transportasi Nasional Arab Saudi menyatakan, penumpang tersebut terlihat mencoba membuka pintu pesawat saat pesawat sudah mulai mendarat. Awak kabin dengan cepat meredam upaya penumpang itu dan mengamankan situasi.

Pihak berwenang Saudi belum merilis detail lebih lanjut mengenai jenis pesawat, jumlah penumpang, maupun identitas penumpang yang bersangkutan. Motif aksi nekat tersebut juga masih diselidiki. Namun, Pusat Keselamatan Transportasi Nasional Arab Saudi menduga penumpang tersebut mengalami masalah kesehatan.

Saat ini, penyelidikan tengah dilakukan untuk mengungkap penyebab insiden. Koordinasi antara Pusat Keselamatan Transportasi Nasional Arab Saudi, maskapai Saudia, dan otoritas terkait di Inggris sedang berlangsung untuk menggali informasi lebih rinci. Hasil penyelidikan diharapkan dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang.