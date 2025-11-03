Afghanistan Berduka: Gempa Dahsyat Guncang Utara, Puluhan Nyawa Melayang!

Internationalmedia.co.id – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,3 mengguncang wilayah utara Afghanistan pada Senin (3/11/2025) dini hari, menyebabkan kerusakan parah dan menelan puluhan korban jiwa. Getaran kuat dirasakan hingga kota Mazar-i-Sharif, ibu kota Provinsi Balkh, memicu kepanikan warga yang berhamburan ke jalan-jalan.

Menurut laporan terkini dari Kementerian Kesehatan Afghanistan, sedikitnya 20 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 500 lainnya mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Juru bicara kementerian, Sharafat Zaman, menyampaikan bahwa korban luka dan jenazah telah dievakuasi ke rumah sakit di Provinsi Samangan dan Balkh.

Selain merenggut nyawa dan melukai ratusan orang, gempa juga menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur dan bangunan. Masjid Biru yang ikonik di Mazar-i-Sharif, terkenal dengan arsitektur ubin berwarna-warninya, turut terdampak. Potongan-potongan struktur bangunan, terutama dari salah satu menara masjid, runtuh dan berserakan di halaman.

Kementerian Kebudayaan Afghanistan menyatakan komitmennya untuk segera melakukan penilaian kerusakan dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk memulihkan Masjid Biru.

Namun, upaya penanganan bencana terhambat oleh buruknya jaringan komunikasi dan infrastruktur di wilayah pegunungan Afghanistan. Kondisi ini menyulitkan pihak berwenang untuk menjangkau desa-desa terpencil dan mendata tingkat kerusakan secara komprehensif. Tim penyelamat terus berupaya mencapai daerah-daerah terpencil untuk memberikan bantuan dan mengevakuasi korban. Informasi lebih lanjut akan segera di update melalui internationalmedia.co.id.