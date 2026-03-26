Langit Israel Mencekam Rudal Iran Berjatuhan

Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran melancarkan serangan rudal signifikan ke wilayah Israel. Militer Israel pada Kamis (26/3) mengonfirmasi bahwa sistem pertahanan udaranya telah diaktifkan untuk menanggapi gempuran tersebut. Insiden ini, seperti dilaporkan Internationalmedia.co.id – News, mengakibatkan setidaknya enam orang mengalami luka ringan dan menyebabkan kerusakan pada sejumlah properti.

Juru bicara layanan medis darurat Israel, Magen David Adom (MDA), mengonfirmasi bahwa tim medis mereka telah memberikan penanganan kepada enam individu yang menderita luka ringan akibat dampak ledakan. Lebih lanjut, laporan awal dari MDA kepada radio publik Israel menyebutkan adanya kerusakan struktural pada beberapa rumah di kota Kafr Qassem, Israel tengah. Wali Kota Kafr Qassem, Haitham Taha, menduga kerusakan tersebut diakibatkan oleh penggunaan amunisi kluster.

Menyikapi situasi darurat ini, Militer Israel segera mengerahkan tim penyelamat dari Komando Pertahanan Dalam Negeri ke lokasi-lokasi yang terdampak di Israel tengah. Dalam serangkaian tiga pernyataan yang dirilis secara berurutan dalam rentang waktu sekitar 90 menit, militer mengumumkan bahwa mereka telah "mengidentifikasi rudal-rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah Israel." Setelah sistem pertahanan berhasil mencegat sebagian ancaman, warga di seluruh wilayah negara diizinkan untuk "meninggalkan ruang terlindungi."

Sirene peringatan serangan udara meraung-raung di berbagai penjuru Israel tengah, meliputi Yerusalem, permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, hingga kota metropolitan Tel Aviv, di mana suara ledakan turut terdengar menyusul peringatan tersebut. Serangan ini bukan insiden terisolasi; sebelumnya, militer Israel juga telah mengumumkan kedatangan rudal dari Iran kurang dari 14 jam yang lalu. Selain itu, wilayah Israel tengah juga menjadi sasaran gempuran roket dari Lebanon semalam, yang diklaim oleh kelompok militan Hizbullah, sekutu Iran. Media Israel melaporkan bahwa enam roket berhasil dicegat dalam insiden tersebut.

