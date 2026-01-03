Trump Klaim Venezuela Jatuh

Mengejutkan publik global, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa negaranya telah berhasil melancarkan serangan militer berskala besar terhadap Venezuela. Pernyataan mengejutkan ini, yang juga mengklaim penangkapan Presiden Nicolas Maduro, disampaikan setelah serangkaian ledakan dilaporkan mengguncang ibu kota Caracas pada Sabtu dini hari, 3 Januari 2026. Internationalmedia.co.id – News mencatat, klaim ini menandai konfirmasi pertama dari Washington setelah sebelumnya pemerintah Venezuela menuduh AS melakukan agresi.

Melalui platform media sosial Truth Social, Trump menegaskan bahwa operasi ini merupakan respons sukses AS. Lebih lanjut, ia mengklaim bahwa Presiden Maduro beserta istrinya telah diamankan dan dievakuasi dari Venezuela, meskipun detail mengenai penangkapan tersebut belum diungkapkan. Trump hanya menyebutkan bahwa operasi militer ini merupakan hasil kolaborasi dengan lembaga penegak hukum AS. Sebuah konferensi pers dijadwalkan akan digelar pada Sabtu siang waktu setempat di kediamannya di Mar-a-Lago, Florida, untuk memberikan informasi lebih lanjut. "Detail lebih lanjut akan menyusul," tulis Trump.

Di sisi lain, pemerintah Venezuela di bawah kepemimpinan Nicolas Maduro melontarkan kecaman keras atas apa yang mereka sebut sebagai "agresi militer yang sangat serius dan berat" oleh Amerika Serikat. Dalam pernyataan resminya, Caracas menolak dan menyangkal tuduhan tersebut, menyerukan komunitas internasional untuk mengecam tindakan Washington yang menargetkan kedaulatan dan rakyat Venezuela. Mereka menuduh AS secara spesifik menyerang wilayah Caracas, serta negara bagian Miranda, Aragua, dan La Guaira. Menanggapi situasi genting ini, Presiden Maduro dilaporkan telah menandatangani dekrit penetapan "keadaan darurat eksternal" dan menginstruksikan implementasi penuh rencana pertahanan nasional.

Situasi ini memicu ketegangan geopolitik yang signifikan dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai stabilitas regional serta respons komunitas internasional terhadap klaim dan tuduhan yang saling bertolak belakang ini.