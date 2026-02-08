Video Obama Monyet Bikin Trump Dihujat

Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi sorotan tajam setelah mengunggah sebuah video kontroversial yang menampilkan mantan Presiden Barack Obama dan istrinya, Michelle Obama, dalam gambaran rasis. Video tersebut, yang secara eksplisit menggambarkan pasangan Obama sebagai monyet, memicu gelombang kecaman dari berbagai pihak. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, unggahan ini muncul di tengah serangkaian klaim palsu terkait Pilpres 2020.

Video berdurasi sekitar satu menit itu diunggah ke akun Truth Social milik Trump pada Kamis malam. Selain menampilkan teori konspirasi yang tidak berdasar tentang kekalahan Trump dari Joe Biden pada Pilpres 2020, termasuk tuduhan bahwa Dominion Voting Systems "mencuri pemilu," bagian akhir video secara mengejutkan menampilkan wajah Obama dan Michelle yang disematkan pada tubuh monyet selama kurang lebih satu detik.

Partai Demokrat segera mengecam tindakan Trump, menyebutnya sebagai sosok yang "keji" karena mempublikasikan materi yang merendahkan keluarga Obama, yang merupakan Presiden dan Ibu Negara kulit hitam pertama AS. Bahkan, seorang senator senior dari Partai Republik pun tak segan menyebut video tersebut "jelas-jelas rasis."

Awalnya, Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, berusaha meredakan kritik dengan menyatakan bahwa gambar-gambar tersebut "berasal dari video meme internet yang menggambarkan Presiden Trump sebagai Raja Hutan dan Demokrat sebagai karakter dari The Lion King." Leavitt bahkan meminta publik untuk "menghentikan kemarahan palsu ini dan melaporkan sesuatu yang benar-benar penting."

Namun, hanya berselang sekitar 12 jam setelah unggahan itu muncul, sebuah pengakuan mengejutkan datang dari pemerintahan Trump. Seorang pejabat Gedung Putih yang tidak disebutkan namanya mengonfirmasi kepada internationalmedia.co.id bahwa unggahan tersebut dibuat secara keliru oleh staf dan telah dihapus.

Menanggapi insiden ini, Trump, saat berbicara kepada wartawan di pesawat kepresidenan Air Force One pada Jumat malam, mengklaim bahwa dirinya tidak menonton keseluruhan video tersebut. Ia bersikeras bahwa fokus video itu adalah dugaan kecurangan pemilu. "Saya hanya melihat bagian pertama… dan saya tidak melihat keseluruhannya," ujar Trump, menambahkan bahwa ia menyerahkan video itu kepada stafnya untuk diposting, dan mereka juga tidak menontonnya secara lengkap.

Ketika ditanya apakah ia akan meminta maaf atas insiden tersebut, Trump dengan tegas menolak. "Tidak. Saya tidak membuat kesalahan," katanya. Meskipun didesak lebih lanjut, ia akhirnya menyatakan mengutuk bagian rasis dalam video tersebut, "Tentu saja."

Mengenai potensi dampak video rasis ini terhadap posisi Partai Republik di mata pemilih kulit hitam, Trump menjawab "tidak" dan membela rekam jejaknya. "Ngomong-ngomong, saya adalah presiden yang paling tidak rasis yang pernah Anda miliki dalam waktu yang lama," klaim Trump.