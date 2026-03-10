Turki Kerahkan Rudal Patriot Ada Apa Sebenarnya

Internationalmedia.co.id – News, Ankara – Pemerintah Turki telah mengumumkan langkah signifikan dalam penguatan pertahanan nasionalnya dengan pengerahan sistem rudal Patriot di wilayahnya. Keputusan ini datang hanya sehari setelah Aliansi NATO berhasil mencegat rudal balistik kedua yang ditembakkan dari Iran, yang memasuki wilayah udara Turki, menandakan peningkatan ketegangan di kawasan tersebut.

Kementerian Pertahanan Turki dalam pernyataannya, seperti dikutip pada Selasa (10/3/2026), menegaskan bahwa "Langkah-langkah yang diperlukan sedang diambil untuk keamanan perbatasan dan wilayah udara kita, dan konsultasi sedang dilakukan dengan NATO serta sekutu-sekutu kita." Pernyataan tersebut juga menambahkan bahwa di samping inisiatif pertahanan di tingkat nasional, NATO telah turut memperkuat langkah-langkah pertahanan udara dan rudal di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, sistem Patriot yang dirancang untuk mendukung perlindungan wilayah udara Turki kini telah ditempatkan di Malatya.

Malatya, sebuah provinsi di bagian tengah Turki, memiliki signifikansi strategis karena merupakan lokasi pangkalan udara Kurecik. Fasilitas ini dijaga oleh pasukan Amerika Serikat dan menjadi tuan rumah bagi sistem radar peringatan dini NATO yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi peluncuran rudal dari Iran. Meskipun Ankara secara konsisten membantah bahwa data radar tersebut pernah digunakan untuk membantu Israel, keberadaan fasilitas ini telah lama menjadi sumber kekhawatiran bagi Teheran.

Pengerahan sistem rudal Patriot ini menyusul insiden pencegatan rudal kedua dari Iran oleh NATO. Rudal pertama berhasil ditembak jatuh oleh pertahanan udara NATO di wilayah udara Turki pada 4 Maret lalu, meskipun militer Teheran membantah bahwa rudal tersebut menargetkan Ankara. Deteksi rudal kedua ini memicu reaksi cepat dari Amerika Serikat, yang segera menutup konsulatnya di kota Adana, Turki bagian selatan, dan mendesak semua warga negaranya untuk segera meninggalkan wilayah Turki bagian tenggara.

Selain Kurecik, pasukan AS juga ditempatkan di pangkalan udara Incirlik, sebuah fasilitas penting NATO lainnya yang berjarak sekitar 10 kilometer dari Adana. Sementara Kurecik terletak sekitar 350 kilometer lebih jauh ke arah timur laut Turki. Sejak dimulainya konflik antara AS-Israel melawan Iran, Teheran telah melancarkan serangkaian serangan terhadap negara-negara di Timur Tengah yang menampung aset militer Washington. Meskipun demikian, Turki tampaknya relatif terhindar dari serangan langsung, kecuali dua insiden pencegatan rudal dalam lima hari terakhir ini.

Menyusul pencegatan rudal pertama pekan lalu, NATO mengumumkan telah memperkuat "postur pertahanan rudal balistik di seluruh aliansi," namun tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai langkah-langkah tersebut demi alasan keamanan operasional.