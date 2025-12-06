Trump Raih Penghargaan Perdamaian FIFA, Senyumnya Tak Terbendung

Internationalmedia.co.id – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tampak semringah saat menerima penghargaan perdamaian (peace prize) perdana dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA). Momen bersejarah ini terjadi dalam seremoni pengundian Piala Dunia 2026 di Kennedy Center, Washington DC, pada Jumat (5/12) waktu setempat.

Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini seolah menjadi pelipur lara bagi Trump yang selama ini mendambakan Nobel Perdamaian. Infantino sendiri dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Trump.

"Terima kasih banyak. Ini sungguh merupakan salah satu kehormatan besar dalam hidup saya," ujar Trump dengan senyum lebar, seperti dilansir AFP, Sabtu (6/12/2025). Pria berusia 79 tahun itu menambahkan, "Dan di luar penghargaan, Gianni dan saya sedang mendiskusikan hal ini, kita telah menyelamatkan jutaan nyawa. Dunia sekarang menjadi tempat yang lebih aman."

Infantino menjelaskan bahwa Trump layak menerima penghargaan ini atas tindakan "luar biasa" dalam mempromosikan perdamaian dan persatuan di seluruh dunia. Selain trofi emas dan sertifikat, Trump juga menerima medali yang langsung dikalungkannya di leher, sambil berkata, "Saya akan memakainya sekarang juga."

FIFA mengumumkan penghargaan tahunan ini pada November lalu, dengan tujuan memberikan apresiasi kepada individu yang membawa "harapan bagi generasi mendatang". Pilihan Trump sebagai penerima pertama mungkin tidak terlalu mengejutkan, mengingat kedekatan hubungannya dengan Infantino.

Trump sendiri sering mengklaim dirinya pantas mendapatkan Nobel Perdamaian atas perannya dalam mengakhiri sejumlah konflik, termasuk gencatan senjata rapuh di Gaza. Ia bahkan membentuk "dewan perdamaian" untuk wilayah tersebut. Namun, Komite Nobel Norwegia memilih untuk memberikan penghargaan tersebut kepada pemimpin oposisi Venezuela, Maria Corina Machado.