Trump Kirim Sinyal Keras Kapal Induk Kedua Menuju Iran

Washington DC – Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memuncak. Presiden AS Donald Trump secara terbuka menyatakan sedang mempertimbangkan pengerahan kapal induk kedua, lengkap dengan aset militer tambahan, ke kawasan Timur Tengah. Langkah ini, seperti dilaporkan Internationalmedia.co.id – News, datang di tengah perundingan nuklir yang krusial antara kedua negara, di mana Washington dan Teheran sama-sama mengklaim kesediaan untuk mencapai kesepakatan guna menghindari eskalasi militer.

Pernyataan Trump ini, yang dilansir oleh Al Arabiya dan Anadolu Agency pada Rabu (11/2/2026), semakin menambah tekanan diplomatik terhadap Teheran. Ia menegaskan kembali posisi Washington bahwa Iran tidak akan diizinkan untuk mengembangkan atau memiliki senjata nuklir. Saat ini, kapal induk USS Abraham Lincoln telah beroperasi di kawasan tersebut, dan pengerahan tambahan akan memperkuat kehadiran militer AS secara signifikan.

Berbicara kepada media Axios, Trump membenarkan pertimbangan ini. "Kita memiliki armada yang sedang menuju ke sana dan satu lagi mungkin akan menyusul," katanya, mengonfirmasi bahwa ia "sedang mempertimbangkan" pengerahan tambahan. Seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya turut menguatkan, menyatakan bahwa diskusi internal mengenai kelompok tempur kedua sedang berlangsung, yang nantinya akan bergabung dengan USS Abraham Lincoln.

Trump menggambarkan pilihan yang dihadapi Iran sebagai pilihan biner yang jelas. "Entah kita akan mencapai kesepakatan atau kita harus melakukan sesuatu yang sangat keras seperti terakhir kali," ujarnya, merujuk pada serangan udara AS pada Juni tahun lalu yang menargetkan tiga fasilitas nuklir utama Iran: Fordow, Natanz, dan Isfahan.

Meskipun demikian, Trump mengindikasikan bahwa ia mengantisipasi putaran kedua negosiasi dengan para pejabat Iran di masa depan. Ia mengklaim bahwa Teheran kini menunjukkan keseriusan yang lebih besar dalam perundingan dan sangat menginginkan kesepakatan. Menurut Trump, Teheran sebelumnya meremehkan kesediaan Washington untuk bertindak tegas. "Terakhir kali, mereka tidak percaya saya akan melakukannya. Mereka terlalu percaya diri," kata Trump, seperti dikutip oleh Channel 12 Israel.

Lebih lanjut, Trump menyatakan bahwa kesepakatan yang mencakup program nuklir Iran adalah "hal yang mudah" untuk dicapai. Ia juga menyatakan optimisme mengenai pembatasan kemampuan rudal balistik Teheran. "Kita bisa mencapai kesepakatan yang hebat dengan Iran," tegasnya, menyiratkan harapan akan resolusi diplomatik meskipun ada ancaman militer yang membayangi.