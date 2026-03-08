Trump Bicara Intelijen Rusia Bantu Iran

Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya angkat bicara menanggapi laporan sensitif mengenai dugaan Rusia memberikan informasi intelijen kepada Iran. Informasi tersebut diklaim berpotensi membantu Teheran dalam melancarkan serangan terhadap fasilitas militer AS di Timur Tengah. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, respons Trump ini muncul di tengah memanasnya konflik di kawasan tersebut, yang telah mengguncang ekonomi global setelah serangan gabungan AS dan Israel terhadap Iran.

Dalam pernyataannya, Trump secara mengejutkan menepis pentingnya atau efektivitas dari dugaan pembagian informasi tersebut. Ia bahkan mengklaim bahwa, jika pun Rusia benar-benar memberikan intelijen, hal itu tidak banyak membantu Iran. "Jika Anda melihat apa yang terjadi pada Iran dalam seminggu terakhir, jika mereka mendapatkan informasi, itu tidak banyak membantu mereka," ujar Trump kepada wartawan di Air Force One saat menuju Miami, setelah menghadiri upacara pemakaman enam anggota cadangan Angkatan Darat yang tewas dalam serangan pesawat tak berawak di Kuwait.

Presiden juga menanggapi pertanyaan mengenai bagaimana dugaan bantuan Rusia kepada Iran ini dapat memengaruhi pandangannya terhadap hubungan AS-Rusia. Dengan nada santai, Trump berujar, "Mereka akan mengatakan kita melakukannya untuk melawan mereka. Bukankah mereka akan mengatakan bahwa kita melakukannya untuk melawan mereka?"

Laporan mengenai dugaan peran Rusia ini pertama kali diungkap oleh Associated Press dan beberapa media berita lainnya, termasuk Euronews dan The Washington Post. Sumber dari pejabat intelijen AS yang tidak disebutkan namanya menyatakan bahwa Rusia diduga telah memberikan informasi penargetan kepada Iran. Intelijen ini berpotensi digunakan Iran untuk menyerang kapal perang, pesawat, dan aset-aset militer AS lainnya di kawasan Teluk.

Para pejabat yang mengetahui laporan intelijen tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim karena sensitivitas informasi, menegaskan bahwa sejauh ini belum ada bukti Moskow secara langsung mengarahkan Iran mengenai cara menggunakan informasi tersebut dalam konflik yang sedang berlangsung. Namun, jika terbukti, ini akan menjadi indikasi pertama keterlibatan tidak langsung Rusia dalam perang yang pecah setelah serangan AS dan Israel terhadap Iran.

Di sisi lain, Kremlin, melalui juru bicaranya Dmitry Peskov, telah membantah keras tudingan pasokan senjata kepada Iran. Peskov menegaskan bahwa Iran sejauh ini belum menghubungi Moskow untuk meminta bantuan apa pun, termasuk pasokan persenjataan. "Mengenai situasi saat ini, belum ada permintaan dari Iran," kata Peskov, seraya menambahkan bahwa posisi konsisten Rusia sudah diketahui publik dan tidak berubah.

Konflik di Timur Tengah terus berkecamuk, dengan Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Di tengah ketegangan ini, dugaan keterlibatan tidak langsung Rusia melalui penyediaan intelijen menambah kompleksitas dinamika geopolitik di kawasan tersebut.