Trump Bakal Terima Penghargaan Tertinggi Israel, Ada Apa?

Internationalmedia.co.id Presiden Israel, Isaac Herzog, mengumumkan rencananya untuk menganugerahkan penghargaan sipil tertinggi negara itu kepada mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran krusial Trump dalam pembebasan sandera Israel dari Jalur Gaza dan upayanya dalam mengakhiri konflik berkepanjangan.

Herzog menyatakan bahwa Trump tidak hanya berhasil memulangkan warga Israel yang disandera, tetapi juga meletakkan dasar bagi era baru di Timur Tengah yang berlandaskan keamanan, kerja sama, dan harapan akan masa depan yang damai. "Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menganugerahkan Medali Kehormatan Presiden Israel kepadanya," ujar Herzog, seperti dikutip dari pernyataan resmi kantor kepresidenan.

Penghargaan tersebut rencananya akan diserahkan dalam beberapa bulan mendatang. Herzog menyampaikan keputusannya ini langsung kepada Trump saat kunjungan singkat sang mantan presiden ke Israel pada Senin (13/10). Dalam kunjungannya, Trump dijadwalkan bertemu dengan keluarga para sandera dan berpidato di hadapan parlemen Israel.

Penghargaan Presiden Israel merupakan bentuk pengakuan tertinggi yang diberikan kepada individu yang dinilai telah memberikan kontribusi luar biasa bagi negara Israel atau bagi kemanusiaan secara umum. Sebelumnya, penghargaan serupa juga pernah diberikan kepada mantan Presiden AS, Barack Obama, pada tahun 2013.

Pemberian penghargaan ini bertepatan dengan pelaksanaan pertukaran sandera-tahanan antara Israel dan Hamas, sebagai bagian dari tahap pertama rencana perdamaian Gaza yang diinisiasi oleh Trump. Rencana tersebut mencakup pembebasan seluruh sandera Israel yang ditahan di Jalur Gaza, dengan imbalan pembebasan sekitar 2.000 tahanan Palestina dan penarikan bertahap pasukan Israel dari Jalur Gaza.

Trump sendiri telah mengumumkan kesepakatan tahap pertama rencana perdamaian tersebut pada Rabu (8/10) pekan lalu. Tahap selanjutnya dari rencana tersebut meliputi pembentukan pemerintahan baru di Gaza tanpa partisipasi Hamas, pembentukan pasukan keamanan gabungan, dan perlucutan senjata Hamas.