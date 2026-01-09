Trump Ancam Kartel Meksiko Sheinbaum Langsung Bertindak

Internationalmedia.co.id – News – Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum telah mengeluarkan respons tegas menyusul ancaman kontroversial dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyatakan akan melancarkan serangan darat terhadap kartel narkoba. Pernyataan Trump, yang secara spesifik menyinggung kondisi Meksiko, memicu reaksi cepat dari pemimpin negara tetangga tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Sheinbaum, seperti dilaporkan AFP pada Jumat (9/1/2026), mengungkapkan kepada awak media bahwa ia telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Meksiko untuk segera menjalin komunikasi dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Ia menambahkan, jika situasi memerlukan, pembicaraan langsung dengan Trump pun tidak akan dihindari demi memperkuat kerangka kerja sama keamanan bilateral antara kedua negara.

Ancaman serangan darat ini bukan kali pertama dilontarkan. Sebelumnya, Trump telah mengindikasikan bahwa operasi darat terhadap kartel-kartel narkoba akan segera dimulai, menyusul serangkaian serangan maritim yang telah dilakukan di perairan Samudra Pasifik bagian timur dan Laut Karibia belakangan ini. Pernyataan kontroversial mengenai rencana serangan darat tersebut disampaikan Trump dalam sebuah wawancara eksklusif dengan penyiar Sean Hannity yang disiarkan oleh Fox News pada Kamis (8/1) malam waktu setempat.

Dalam wawancara tersebut, Trump secara gamblang menyoroti isu kartel narkoba di Meksiko saat menguraikan rencana serangan daratnya. "Kita akan memulai sekarang, melancarkan serangan darat terkait kartel-kartel tersebut," tegas Trump. Ia melanjutkan dengan klaim yang cukup provokatif: "Kartel-kartel itu mengendalikan Meksiko."