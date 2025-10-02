Tragedi Yom Kippur: Sinagoge Manchester Diteror, Korban Berjatuhan!

Internationalmedia.co.id – Sebuah serangan mengerikan mengguncang komunitas Yahudi di Manchester, Inggris, saat perayaan Yom Kippur berlangsung. Dua orang dilaporkan tewas dan tiga lainnya mengalami luka serius akibat insiden yang melibatkan serangan mobil dan penusukan di luar Sinagoge Jemaat Ibrani Heaton Park.

Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis (2/10/2025) sekitar pukul 09.30 waktu setempat. Polisi segera merespons laporan penyerangan dan menemukan empat orang dengan luka tusuk. Dilaporkan bahwa pelaku penyerangan telah dilumpuhkan oleh petugas dengan tembakan.

"Tiga orang juga berada dalam kondisi serius," ungkap pihak kepolisian, menambah kesedihan mendalam atas kejadian ini.

Serangan ini terjadi menjelang peringatan dua tahun serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel, yang memicu konflik berkepanjangan di Gaza dan meningkatkan ketegangan di berbagai belahan dunia, termasuk Inggris.

Perdana Menteri Keir Starmer mengecam keras serangan tersebut dan mengumumkan peningkatan keamanan di seluruh sinagoge di Inggris. Sebagai bentuk keseriusan, Starmer bahkan mempersingkat kehadirannya di KTT politik Eropa di Denmark untuk memimpin pertemuan keamanan darurat di London.

Kejadian ini menjadi pengingat yang menyakitkan akan kerentanan dan pentingnya keamanan bagi komunitas agama di seluruh dunia. Pihak berwenang terus melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap motif dan jaringan di balik serangan ini.