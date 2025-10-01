Tragedi Sungai Niger: Puluhan Pedagang Meregang Nyawa, Ada Apa?

Internationalmedia.co.id – Sebuah tragedi memilukan terjadi di Sungai Niger, Nigeria Selatan, di mana sebuah perahu yang mengangkut para pedagang mengalami kecelakaan, menewaskan sedikitnya 26 orang. Insiden ini terjadi di wilayah yang rentan terhadap banjir besar selama musim hujan.

Menurut laporan yang diterima Internationalmedia.co.id, para pedagang tersebut sedang melakukan perjalanan dari sebuah daerah di Negara Bagian Kogi menuju pasar di Illushi, Negara Bagian Edo, yang terletak di seberang sungai. Kecelakaan nahas ini terjadi pada hari Selasa, seperti yang dikonfirmasi oleh pihak berwenang Negara Bagian Kogi.

"Laporan menunjukkan bahwa insiden malang itu diduga telah merenggut nyawa tidak kurang dari 26 penumpang," ungkap Kingsley Femi Fanwo, komisioner informasi Negara Bagian Kogi, melalui pernyataan di platform X.

Badan penyelamat nasional Nigeria, NEMA, telah mengirimkan tim ke lokasi kejadian untuk melakukan upaya pencarian dan pertolongan.

Kecelakaan perahu sering terjadi di sungai-sungai Nigeria yang padat lalu lintas, yang seringkali disebabkan oleh kelebihan muatan, perawatan yang buruk, atau pengabaian terhadap peraturan keselamatan. Internationalmedia.co.id mencatat, bulan lalu, sebuah kapal feri yang penuh sesak terbalik di Negara Bagian Niger setelah menabrak tunggul pohon, menewaskan sedikitnya 32 orang.

Menanggapi kejadian ini, Presiden Bola Ahmed Tinubu menyampaikan belasungkawa mendalam atas insiden tragis tersebut. Ia juga mengimbau para operator transportasi air untuk memprioritaskan keselamatan di atas keuntungan finansial dalam kegiatan operasional mereka.