Tragedi Maut di Osaka: Dua Pemadam Tewas!

Dua petugas pemadam kebakaran gugur dalam menjalankan tugas saat kebakaran hebat melanda gedung di dekat ikonik Glico Running Man, Dotonbori, Osaka, Jepang. Internationalmedia.co.id mengutip laporan The Asahi Shimbun, peristiwa nahas ini terjadi Senin (18/8/2025) sekitar pukul 09.50 waktu setempat. Gedung multi-penyewa dekat Jembatan Ebisubashi tersebut terbakar hebat, menelan korban jiwa dan melukai beberapa orang.

Informasi dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Osaka menyebutkan, dua petugas pemadam kebakaran dari Stasiun Pemadam Kebakaran Naniwa ditemukan tak bernyawa di lantai enam gedung. Kedua pahlawan tersebut, berusia 55 dan 22 tahun, diduga terjebak saat berjibaku melawan amukan si jago merah. Mereka dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Selain kedua korban jiwa, tiga petugas pemadam kebakaran lainnya serta seorang wanita muda mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit.

Api yang berkobar cepat merambat ke gedung di sebelahnya, mengakibatkan kerusakan total sekitar 110 meter persegi. Sebanyak 51 truk pemadam kebakaran dan satu helikopter dikerahkan untuk menjinakkan api yang baru berhasil dipadamkan setelah tiga jam berjuang melawannya. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan intensif oleh Kepolisian Prefektur Osaka dan petugas pemadam kebakaran. Tragedi ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat Jepang.