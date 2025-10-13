Tragedi Maut di Afrika Selatan Bus Terguling Renggut Puluhan Nyawa

Internationalmedia.co.id – Kabar duka menyelimuti Afrika Selatan, sebuah kecelakaan bus tragis telah merenggut nyawa sedikitnya 40 orang, termasuk warga negara Malawi dan Zimbabwe. Insiden memilukan ini terjadi ketika bus yang tengah dalam perjalanan menuju Zimbabwe hilang kendali dan menabrak pembatas jembatan, sebelum akhirnya terjun ke area semak-semak di bawahnya.

Menteri Perhubungan Provinsi Limpopo, Violet Mathye, mengungkapkan bahwa pengemudi bus diduga kehilangan kendali atas kendaraannya. "Tim penyelamat masih bekerja keras di lokasi kejadian, dan hingga saat ini, 40 jenazah telah berhasil dievakuasi," ujarnya kepada Newzroom Afrika.

Di antara para korban tewas, terdapat seorang bayi perempuan berusia 10 bulan. Selain itu, 38 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka dan tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit terdekat. Tim penyelamat terus melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian untuk memastikan tidak ada korban lain yang terlewat.

Menurut laporan media setempat, eNCA, bus tersebut memulai perjalanannya dari kota Gqeberha di selatan Afrika Selatan, sekitar 1.500 kilometer dari lokasi kecelakaan. Bus tersebut mengangkut sejumlah penumpang yang merupakan warga Malawi dan Zimbabwe yang bekerja di Afrika Selatan.

Pihak berwenang menduga bahwa kelelahan pengemudi atau adanya kerusakan mesin menjadi faktor penyebab utama terjadinya kecelakaan ini. Afrika Selatan dikenal memiliki jaringan jalan raya yang padat, namun sayangnya juga memiliki tingkat kecelakaan lalu lintas yang tinggi, yang seringkali disebabkan oleh perilaku ngebut dan kondisi kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan.