Tragedi Helikopter Pakistan: Lima Nyawa Melayang

Berita duka kembali datang dari Pakistan. Internationalmedia.co.id melaporkan sebuah helikopter pemerintah jatuh di wilayah utara negara tersebut, tepatnya di distrik Diamer, pada Senin (1/9). Kelima penumpang di dalam helikopter nahas itu tewas dalam insiden tersebut.

Menurut keterangan seorang perwira polisi senior di distrik Diamer, Abdul Hameed, kepada kantor berita AFP, helikopter tersebut tengah melakukan uji coba pendaratan di sebuah helipad baru di kawasan wisata pegunungan saat kecelakaan terjadi. Korban tewas terdiri dari dua pilot dan tiga teknisi. Helikopter milik pemerintah Gilgit Baltistan itu jatuh sekitar pukul 10.00 waktu setempat.

Insiden ini menambah daftar panjang kecelakaan helikopter mematikan di Pakistan dalam beberapa tahun terakhir. Baru beberapa minggu lalu, sebuah helikopter pemerintah tipe MI-17 jatuh di provinsi Khyber Pakhtunkhwa saat menjalankan misi bantuan banjir, menewaskan seluruh awak dan pilotnya. Pada tahun 2022 pun, peristiwa serupa terjadi di provinsi Balochistan, menelan korban jiwa lima prajurit dan seorang komandan tinggi militer. Serangkaian kecelakaan ini menimbulkan pertanyaan serius terkait keselamatan penerbangan dan perawatan armada helikopter pemerintah Pakistan. Investigasi menyeluruh diharapkan segera dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti jatuhnya helikopter tersebut dan mencegah tragedi serupa terulang di masa mendatang.