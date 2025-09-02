Tragedi di Peru: Pejabat KBRI Tewas Ditembak

Internationalmedia.co.id melaporkan serangkaian berita internasional penting hari ini. Salah satu yang paling mengejutkan adalah tewasnya seorang staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Lima, Peru, akibat penembakan. Zetro Leonardo Purba, demikian nama korban, ditemukan meninggal dunia setelah terkena tiga tembakan dari orang tak dikenal di dekat rumahnya di wilayah Lince, Lima, Senin (1/9) malam waktu setempat. Informasi ini dikutip dari laporan media lokal Panamericana Television oleh kantor berita Antara News.

Selain tragedi tersebut, berita internasional lainnya yang menyita perhatian adalah laporan Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) mengenai korban jiwa tentara Korea Utara (Korut) dalam perang di Ukraina. Anggota parlemen Korsel, Lee Seong Kweun, mengungkapkan bahwa perkiraan terbaru menyebutkan sekitar 2.000 tentara Korut tewas setelah dikerahkan untuk membantu Rusia. Angka ini jauh lebih tinggi dari perkiraan awal yang menyebutkan 600 tentara.

Di Timur Tengah, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan kesiapan Otoritas Palestina untuk mengambil alih pemerintahan Jalur Gaza pascaperang. Abbas juga membuka peluang untuk kemitraan Arab atau internasional dalam pengelolaan Gaza. Hal ini bertolak belakang dengan rencana Amerika Serikat yang dilaporkan oleh The Washington Post. Rencana tersebut menyebutkan kemungkinan AS akan mengelola Gaza selama 10 tahun untuk mengubahnya menjadi pusat pariwisata dan teknologi. Rencana ini mendapat kecaman keras dari Hamas.

Sementara itu, di kawasan Pasifik, Pemerintah Australia akan menggelontorkan dana sebesar AU$ 400 juta (sekitar Rp 4,2 triliun) kepada Nauru untuk menampung imigran ilegal yang tidak dapat dideportasi. Hal ini merupakan solusi atas putusan Pengadilan Tinggi Australia tahun 2023 yang melarang penahanan tanpa batas waktu bagi imigran di pusat tahanan.