Tragedi di Louisville: Pesawat Kargo UPS Hancur, Belasan Nyawa Melayang

Internationalmedia.co.id – Sebuah insiden tragis mengguncang Louisville, Kentucky, Amerika Serikat, ketika sebuah pesawat kargo milik UPS jatuh dan menewaskan sedikitnya 12 orang. Kecelakaan maut ini terjadi pada Selasa (4/11) pukul 17.15 waktu setempat, tak lama setelah pesawat McDonnell Douglas MD-11 lepas landas dari Bandara Internasional Louisville Muhammad Ali. Pesawat nahas itu sedianya akan menuju Hawaii.
Berikut adalah rangkuman fakta-fakta terkait kecelakaan yang menggemparkan ini:
-
Terjadi Setelah Lepas Landas: Pesawat kargo UPS tersebut jatuh hanya beberapa saat setelah lepas landas. Menurut juru bicara bandara, Jonathan Bevin, pesawat jatuh sekitar lima kilometer di selatan lapangan terbang. Video yang beredar menunjukkan kobaran api pada mesin kiri pesawat saat mencoba mengudara. Insiden ini menjadi kecelakaan paling mematikan dalam sejarah UPS, perusahaan pengiriman paket global yang memiliki pusat utama (Worldport) di Louisville.
-
Kotak Hitam Ditemukan: Tim investigasi dari Dewan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB) berhasil menemukan kotak hitam pesawat kargo tersebut. Anggota NTSB, Todd Inman, mengungkapkan bahwa api pertama kali muncul di sayap kiri pesawat, menyebabkan salah satu dari tiga mesinnya terlepas. Pesawat kemudian menghantam sejumlah bangunan di sekitar bandara, memicu kebakaran hebat dan menyebarkan puing-puing.
-
Bandara Sempat Ditutup: Akibat kecelakaan dan kebakaran tersebut, Bandara Internasional Louisville Muhammad Ali sempat ditutup sementara. Operasional di fasilitas UPS Worldport, pusat kargo global perusahaan, juga terganggu, menyebabkan perlambatan layanan pengiriman. Meskipun demikian, perekam data penerbangan dan perekam suara kokpit ditemukan dalam kondisi utuh dan akan dianalisis lebih lanjut di laboratorium NTSB di Washington D.C.
-
Dugaan Sementara Penyebab Kecelakaan: Penyelidik menduga bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh salah satu mesin yang terbakar dan terlepas saat lepas landas. Pesawat kemudian meledak dan terbakar saat menabrak area bisnis di sekitar bandara. Wali Kota Louisville, Craig Greenberg, menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa, termasuk mereka yang berada di darat. Tim NTSB terus melakukan investigasi mendalam, termasuk memeriksa rekaman CCTV bandara yang menunjukkan mesin kiri terlepas dari sayap saat lepas landas, seperti yang dilansir Internationalmedia.co.id.