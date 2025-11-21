Tragedi di Langit Dubai: Jet Tempur India Hancur, Pilot Gugur dalam Atraksi Maut

Internationalmedia.co.id – Dunia penerbangan berduka. Sebuah jet tempur kebanggaan India mengalami kecelakaan fatal saat memeriahkan Dubai Airshow di Uni Emirat Arab. Insiden tragis ini merenggut nyawa sang pilot yang tengah beratraksi di hadapan ribuan penonton.

Pesawat tempur Tejas, yang menjadi andalan Angkatan Udara India, jatuh pada hari terakhir Dubai Airshow. Saksi mata menggambarkan detik-detik mencekam saat pesawat berputar rendah sebelum akhirnya menghantam bumi dan meledak dalam kobaran api.

"Sebuah pesawat tempur Tejas dari India yang berpartisipasi dalam pertunjukan terbang hari ini di Dubai Airshow telah jatuh, mengakibatkan kematian tragis pilotnya," demikian pernyataan resmi dari kantor media pemerintah Dubai yang dikutip dari AFP.

Video amatir yang beredar luas di media sosial memperlihatkan jelas bagaimana pesawat itu meluncur dengan kecepatan tinggi sebelum hancur berkeping-keping. Kepulan asap tebal membubung ke angkasa, sementara tim penyelamat bergegas menuju lokasi kejadian.

Insiden ini terjadi di tengah kemeriahan Dubai Airshow, pameran udara terbesar di Timur Tengah yang selalu menampilkan pertunjukan akrobatik memukau. Ratusan penonton yang hadir dari berbagai negara menyaksikan langsung tragedi tersebut.

Angkatan Udara India (IAF) menyatakan belasungkawa mendalam atas insiden ini. Mereka juga telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. "IAF sangat menyesalkan hilangnya nyawa dan berdiri teguh bersama keluarga yang ditinggalkan di masa duka ini," tulis pernyataan resmi IAF.

Kecelakaan ini menjadi catatan kelam dalam sejarah Dubai Airshow, yang telah diselenggarakan sejak tahun 1986. Pameran ini selalu menjadi ajang unjuk gigi teknologi penerbangan dan pertunjukan udara yang spektakuler.