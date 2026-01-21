Tragedi di Gaza: Serangan Israel Renggut Nyawa Tiga Jurnalis

Internationalmedia.co.id – Serangan udara Israel yang menghantam wilayah Gaza tengah di tengah upaya gencatan senjata telah merenggut nyawa tiga jurnalis. Kabar duka ini disampaikan oleh badan pertahanan sipil Gaza pada Rabu (21/1/2026) waktu setempat.

Menurut laporan, serangan tersebut menewaskan tiga jurnalis, termasuk seorang jurnalis lepas yang sebelumnya pernah bekerja untuk kantor berita AFP. "Jenazah ketiga jurnalis yang menjadi korban serangan udara Israel di daerah Al-Zahra, barat daya Kota Gaza, telah dievakuasi ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa di Deir al-Balah," ungkap perwakilan badan pertahanan sipil Gaza.

Identitas para jurnalis yang tewas telah diidentifikasi sebagai Mohammed Salah Qashta, Abdul Raouf Shaat, dan Anas Ghneim. Abdul Raouf Shaat diketahui pernah berkontribusi sebagai jurnalis foto dan video untuk AFP.

Menanggapi laporan ini, pihak militer Israel menyatakan bahwa mereka sedang melakukan investigasi terkait insiden tersebut. Kejadian ini menambah daftar panjang korban jiwa dalam konflik yang terus bergejolak di wilayah tersebut.