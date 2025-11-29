Toilet Bandara Tokyo Lumpuh? Penumpang Terjebak Antrean Panjang!

Internationalmedia.co.id, Tokyo – Kejadian tak terduga menimpa Bandara Haneda, Tokyo, ketika puluhan toilet dilaporkan mampet, membuat penumpang yang menunggu penerbangan mengalami ketidaknyamanan. Pada Jumat (28/11), dilaporkan bahwa hingga 70 persen toilet di Terminal 2 Bandara Haneda tidak dapat digunakan.

Menurut juru bicara operator Bandara Haneda, masalah ini disebabkan oleh gangguan pada sistem pompa air. Akibatnya, dari total 144 toilet di Terminal 2, sebanyak 51 toilet tidak berfungsi hingga sore hari.

"Air masih mengalir di wastafel, tetapi tidak untuk toilet," ujar juru bicara tersebut, seperti dikutip internationalmedia.co.id. Situasi ini memaksa penumpang untuk mengantre panjang demi menggunakan toilet yang masih berfungsi.

Otoritas bandara pertama kali menyadari masalah ini sekitar pukul 05.00 pagi. Upaya perbaikan memakan waktu hingga 11 jam. "Staf kami mengarahkan para tamu ke toilet-toilet yang berfungsi," kata juru bicara itu. "Dalam beberapa kasus, staf kami menggunakan ember untuk membersihkan toilet setelah digunakan."