Timor Leste Akhirnya Jadi Bagian Keluarga ASEAN!

Internationalmedia.co.id – Kabar gembira datang dari Kuala Lumpur! Timor Leste secara resmi menjadi anggota ke-11 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Momen bersejarah ini diumumkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47 yang berlangsung di Malaysia.

"Kehadiran Timor Leste melengkapi keluarga besar ASEAN, mempertegas takdir bersama dan rasa kekerabatan regional yang mendalam," ungkap Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dalam KTT yang digelar di Kuala Lumpur, seperti dilansir AFP, Minggu (26/10/2025).

KTT ASEAN ke-47, yang berlangsung dari tanggal 26 hingga 28 Oktober, mengagendakan penandatanganan Deklarasi Penerimaan Timor-Leste ke dalam ASEAN. Langkah ini menandai penerimaan resmi negara tersebut sebagai anggota ke-11 organisasi regional ini.

PM Anwar Ibrahim memimpin langsung KTT ASEAN ke-47 yang terbagi dalam sesi pleno dan retret. Sesi pleno juga melibatkan partisipasi tamu penting dari luar ASEAN, termasuk Perdana Menteri Kanada, Presiden Dewan Eropa, dan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF).

Sebelum KTT, serangkaian pertemuan tingkat menteri luar negeri dan menteri ekonomi, serta pejabat senior, telah digelar dari tanggal 22 hingga 25 Oktober 2025.

KTT ini menjadi puncak kepemimpinan Malaysia di ASEAN tahun 2025, sebelum tongkat estafet kepemimpinan diserahkan kepada Filipina mulai 1 Januari 2026. Upacara serah terima kepemimpinan ASEAN dari Malaysia kepada Filipina dijadwalkan pada 28 Oktober 2025.