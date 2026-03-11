Terungkap 16 Kapal Iran Musnah di Selat Hormuz

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah klaim mengejutkan datang dari militer Amerika Serikat yang menyatakan telah berhasil melumpuhkan 16 kapal penyebar ranjau milik Iran di perairan strategis dekat Selat Hormuz. Operasi ini dilancarkan menyusul adanya laporan intelijen yang mengindikasikan Teheran tengah berupaya memasang ranjau di jalur pelayaran vital tersebut, yang belakangan ini kian tegang akibat konflik di Timur Tengah.

Insiden dramatis ini, menurut Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM), terjadi pada Selasa (10/3) waktu setempat. Melalui unggahan di platform media sosial X, CENTCOM menegaskan, "Pasukan AS melenyapkan beberapa kapal angkatan laut Iran, 10 Maret, termasuk 16 kapal penyebar ranjau di dekat Selat Hormuz." Unggahan tersebut turut disertai rekaman video yang menunjukkan berbagai kapal menjadi sasaran proyektil dan meledak, menjadi bukti visual atas klaim tersebut.

Latar belakang peristiwa ini tak lepas dari peringatan keras yang sebelumnya dilontarkan oleh Presiden AS saat itu, Donald Trump. Ia secara tegas mengancam Iran dengan konsekuensi militer yang belum pernah terjadi jika berani memasang ranjau di Selat Hormuz. Ancaman tersebut muncul setelah Teheran bersumpah untuk memblokir jalur minyak utama dari wilayah Teluk.

Dilansir dari berbagai sumber, Trump melalui platform media sosial Truth miliknya, menyatakan bahwa ia belum menerima laporan langsung mengenai Iran yang melakukan pemasangan ranjau. Namun, ia menekankan bahwa jika hal itu memang terjadi, Teheran harus segera menyingkirkan alat peledak terapung tersebut. "Jika karena alasan apa pun ranjau ditempatkan, dan tidak segera disingkirkan, konsekuensi militer bagi Iran akan berada pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya," tulis Trump. Ia menambahkan, "Jika, di sisi lain, mereka menyingkirkan apa yang mungkin telah ditempatkan, itu akan menjadi langkah besar ke arah yang benar!"

Trump juga mengindikasikan bahwa AS tidak akan segan menggunakan rudal canggih yang sebelumnya dipakai untuk meledakkan kapal-kapal yang diduga terlibat perdagangan narkoba di perairan Amerika Latin, guna "menghilangkan secara permanen" kapal-kapal pemasang ranjau di selat Teluk. "Mereka akan ditangani dengan cepat dan keras. Waspada!" pungkasnya dalam unggahan tersebut.

Unggahan Trump ini muncul setelah CNN, mengutip sumber anonim yang memiliki akses terhadap laporan intelijen AS, melaporkan bahwa Iran memang telah memulai upaya pemasangan ranjau di Selat Hormuz. Jalur air ini sangat krusial karena dilalui hampir seperlima produksi minyak global, dan belakangan ini, lalu lintas pelayarannya praktis terhenti, menambah ketegangan geopolitik di kawasan tersebut.

(internasionalmedia.co.id/redaksi)