Teror Sekolah Thailand Tiga Luka

Internationalmedia.co.id – News – Suasana mencekam menyelimuti sebuah sekolah di wilayah selatan Thailand pada Rabu (11/2/2026) setelah insiden penembakan brutal yang melukai tiga orang, termasuk dua remaja. Peristiwa tragis ini terjadi di Sekolah Phatong Prathan Khiriwat, memicu kepanikan di kalangan siswa dan staf pengajar.

Pelaku penembakan berhasil dilumpuhkan oleh aparat kepolisian dan kini telah diamankan. Biro Investigasi Pusat Thailand, seperti dilansir AFP, mengonfirmasi bahwa polisi melepaskan tembakan ke arah tersangka dalam insiden yang terjadi di Hat Yai, area di mana sekolah tersebut berada.

Dari tiga korban, salah satunya adalah seorang gadis berusia 14 tahun dan seorang wanita dewasa. Keduanya dilaporkan tengah menjalani operasi intensif akibat luka yang diderita. Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand juga menambahkan bahwa seorang anak lainnya mengalami cedera pada pergelangan kaki, bukan karena tembakan langsung, melainkan akibat terjatuh dari ketinggian saat berusaha menyelamatkan diri dari kekacauan.

Hingga berita ini diturunkan, identitas lengkap pelaku masih belum diungkapkan kepada publik. Namun, saksi mata sempat melihat pelaku menunjukkan gelagat mencurigakan dan membawa senjata api saat memasuki area gedung sekolah. Tak lama kemudian, tiga letusan tembakan terdengar, memecah keheningan dan memicu kepanikan massal. Kepolisian nasional menyatakan bahwa tersangka telah berhasil ditangkap. Seorang administrator sekolah, yang dihubungi oleh AFP, mengaku berada di lokasi kejadian namun terlalu takut untuk memberikan keterangan lebih lanjut, sebelum akhirnya menutup telepon.