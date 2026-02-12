Tepi Barat Memanas Puluhan Keluarga Kehilangan Segalanya

Internationalmedia.co.id – News – Gelombang kekerasan yang kian memuncak di Tepi Barat kembali menelan korban. Sedikitnya 15 rumah warga Palestina dan sejumlah kandang hewan di desa al-Duyuk al-Tahta, dekat Jericho, rata dengan tanah setelah diserang oleh para pemukim Israel. Peristiwa tragis ini, yang juga menyebabkan puluhan keluarga kehilangan tempat tinggal, terjadi di tengah kebijakan Israel yang semakin memperketat kendali atas wilayah pendudukan.

Saksimata melaporkan, sekitar 50 pemukim, sebagian besar bersenjata dan bertopeng, tiba di lokasi. Mereka memaksa seluruh penghuni keluar dari rumah, kemudian mulai merobohkan bangunan-bangunan, termasuk gubuk seng yang menjadi tempat tinggal. Ironisnya, mereka bahkan menyita barang-barang pribadi dan hewan ternak, termasuk ayam, sebelum kembali dengan buldoser untuk meratakan sisa-sisa bangunan. Sebuah kendaraan militer Israel dilaporkan turut mendampingi aksi brutal tersebut.

Mustafa Kaabneh, seorang warga desa yang telah menetap di sana selama hampir dua dekade, menceritakan kengerian yang dialaminya. "Mereka datang, sekitar lima puluh orang, memaksa kami keluar dari rumah, lalu mulai menghancurkan. Semuanya diambil, bahkan ayam-ayam kami," ujarnya kepada kantor berita AFP, sebagaimana dikutip oleh internationalmedia.co.id. Kaabneh menambahkan, para pemukim itu bersenjata dan bertopeng, serta didampingi oleh kendaraan militer Israel sebelum akhirnya menggunakan buldoser untuk meratakan rumah-rumah.

Kesaksian serupa datang dari Bassem Kaabneh (23), yang mengungkapkan bahwa para pemukim tidak segan memukuli perempuan dan anak-anak, mengusir paksa keluarga dari rumah mereka, dan menyita barang-barang berharga. Abu Audi al-Rajabi, salah satu pemilik rumah yang hancur, menegaskan bahwa tidak ada perintah pembongkaran resmi yang dikeluarkan sebelumnya. "Rumah ini sudah berdiri 13 tahun dan selalu dihuni sejak awal," keluhnya, menunjukkan betapa tiba-tibanya serangan ini.

Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah kabinet keamanan Israel menyetujui serangkaian langkah kontroversial yang bertujuan memperketat kendali atas wilayah Tepi Barat. Kebijakan ini, yang telah memicu kecaman internasional, membuka jalan bagi perluasan permukiman Israel secara lebih lanjut di wilayah yang seharusnya dikelola oleh Otoritas Palestina berdasarkan Kesepakatan Oslo.

Rencana tersebut tidak hanya memungkinkan warga Yahudi Israel untuk membeli tanah di Tepi Barat secara langsung, tetapi juga memberikan wewenang kepada otoritas Israel untuk mengelola situs-situs keagamaan tertentu, meskipun berada di bawah kendali Otoritas Palestina. Sejak pendudukan Tepi Barat pada tahun 1967, wilayah ini dihuni oleh sekitar tiga juta warga Palestina. Sementara itu, lebih dari 500.000 warga Israel tinggal di permukiman dan pos terdepan, tidak termasuk Yerusalem Timur yang dianeksasi. Permukiman-permukiman ini secara luas dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional.