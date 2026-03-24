Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim telah berhasil mencegat dan menghancurkan sebuah drone bersenjata canggih jenis Hermes di wilayah udara Teheran. Internationalmedia.co.id – News melaporkan insiden dramatis ini, yang terjadi pada hari Selasa, menandai penggunaan sistem pertahanan udara terbaru Iran. Menurut pernyataan IRGC yang disiarkan oleh kantor berita IRNA, drone tersebut jatuh di langit Teheran setelah diintersepsi oleh sistem pertahanan canggih baru IRGC yang terintegrasi dalam jaringan pertahanan udara nasional.

Pesawat tanpa awak Hermes, yang dikenal sebagai drone canggih, berhasil dilumpuhkan oleh teknologi pertahanan mutakhir IRGC. Hingga kini, belum ada rincian lebih lanjut mengenai potensi korban jiwa atau kerusakan yang ditimbulkan akibat insiden tersebut.

Insiden penembakan drone ini menambah daftar panjang ketegangan yang telah membayangi kawasan. Sejak 28 Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel dilaporkan telah melancarkan serangkaian serangan udara ke wilayah Iran, yang mengakibatkan lebih dari 1.340 korban jiwa, termasuk mendiang Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei.

Teheran sendiri tidak tinggal diam. Iran telah membalas dengan melancarkan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, Yordania, Irak, serta sejumlah negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer AS. Serangan balasan ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga turut mengganggu stabilitas pasar global dan operasional penerbangan.

Di tengah pusaran konflik yang semakin memanas, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan bahwa negaranya tengah berupaya meredakan situasi melalui jalur diplomatik. Trump mengklaim sedang menjalin komunikasi dengan seorang ‘tokoh penting’ dalam rezim Iran, dalam upaya mencari solusi untuk mengakhiri perang berkepanjangan ini. Namun, Trump secara eksplisit membantah bahwa ia sedang berdialog dengan pemimpin tertinggi Iran yang baru, Ayatollah Mojtaba Khamenei, sebuah detail penting yang disorot oleh internationalmedia.co.id.

Saat ditanya lebih lanjut oleh wartawan mengenai identitas ‘tokoh penting’ tersebut, Trump tetap menjaga kerahasiaan. Ia hanya menyatakan, "Jangan lupa: Kita telah melenyapkan kepemimpinan pada fase satu, fase dua, dan sebagian besar fase tiga. Tetapi kita berurusan dengan seorang pria yang saya yakini paling dihormati dan pemimpinnya, Anda tahu, ini agak sulit, mereka telah melenyapkan–kita telah melenyapkan semua orang." Trump juga mengonfirmasi keterlibatan utusan khususnya, Steve Witkoff dan Jared Kushner, dalam pembicaraan tersebut, namun menolak menyebutkan siapa perwakilan Iran yang menjadi mitra dialog mereka. Penegasan kembali datang saat wartawan kembali mendesak apakah AS sedang berkomunikasi dengan Khamenei. Trump dengan tegas menjawab, "Tidak, bukan Pemimpin Tertinggi."