Spanyol Lumpuh! Banjir Dahsyat Rendam Negara Matador

Internationalmedia.co.id – Spanyol kembali berduka. Banjir bandang melanda sejumlah wilayah, terutama Catalonia, setelah hujan deras mengguyur tanpa ampun. Peringatan merah telah dikeluarkan, menyusul kekacauan serupa yang melanda Pulau Ibiza sehari sebelumnya.

Banjir kali ini dilaporkan telah melumpuhkan infrastruktur vital. "Banjir tercatat di beberapa tempat. Gangguan perjalanan kereta api dan jalan raya di Catalonia mulai dilaporkan karena air menggenang di rel dan jalan tol," demikian pernyataan Badan Meteorologi Nasional AEMET melalui akun X mereka.

Pemerintah Catalonia melalui layanan perlindungan sipil telah mengirimkan peringatan darurat kepada warga di wilayah Montsia. Mereka diimbau untuk menghindari perjalanan dan menjauhi area perairan. Salvador Illa, pemimpin pemerintah Catalonia, juga mengimbau warganya untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengambil tindakan pencegahan maksimal.

Kekhawatiran semakin meningkat mengingat wilayah Valencia timur, yang tahun lalu mengalami banjir terparah dalam beberapa dekade, kini kembali terancam. Beberapa kota yang terdampak banjir tahun lalu bahkan telah membatalkan kegiatan sekolah dan acara luar ruangan sebagai langkah antisipasi.

Sebelumnya, pada hari Sabtu, Pulau Ibiza yang populer di kalangan wisatawan juga dilanda banjir untuk kedua kalinya dalam dua minggu terakhir. Bandara Ibiza sempat menghentikan operasionalnya, menyebabkan pembatalan dan penundaan penerbangan. Unit darurat tentara Spanyol dikerahkan untuk membersihkan jalan dan memompa air dari bangunan-bangunan yang terendam banjir.