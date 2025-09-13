Serangan Sadis di Hotel Yerusalem!

Internationalmedia.co.id melaporkan insiden penikaman yang menggemparkan sebuah hotel di Kibbutz Tzuba, dekat Yerusalem. Peristiwa yang terjadi Sabtu (13/9/2025) ini mengakibatkan dua orang terluka. Satu korban berusia 60 tahun mengalami luka serius, sementara korban lainnya, berusia 23 tahun, menderita luka sedang. Kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit oleh tim medis darurat Magen David Adom.

Kepolisian Israel menyatakan telah menangkap pelaku penikaman, seorang warga Palestina dari daerah Shuafat, Yerusalem Timur. Pihak kepolisian menyebutkan bahwa petugas mereka yang berada di lokasi berhasil melumpuhkan dan menangkap pelaku sebelum meluas. Insiden ini menambah daftar panjang serangan yang terjadi di Yerusalem belakangan ini.

Sebelumnya, pada 8 September 2025, sebuah penembakan di halte bus dekat Persimpangan Ramot menewaskan enam orang. Dua pelaku penembakan, yang menggunakan mobil, ditembak mati oleh petugas keamanan dan warga sipil setelah melancarkan serangan. Senjata, amunisi, dan pisau ditemukan di lokasi kejadian. Kelompok Hamas melalui sayap militernya, Brigade Ezzedine al-Qassam, mengklaim bertanggung jawab atas penembakan tersebut sebagai balasan atas tindakan Israel.

Hingga saat ini, belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas penikaman di hotel Kibbutz Tzuba. Internationalmedia.co.id akan terus memantau perkembangan situasi dan memberikan informasi terbaru.