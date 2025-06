Serangan AS ke Iran: Trump Klaim Sukses Besar!

Internationalmedia.co.id memberitakan pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang disampaikan di KTT NATO di Belanda. Trump dengan bangga menyatakan kesuksesan serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia menyebut serangan tersebut sebagai "pemusnahan" dan menegaskan tak ada negara lain yang mampu menandingi kemampuan militer AS.

Dalam pidatonya, Trump mengaitkan serangan tersebut dengan tercapainya perjanjian gencatan senjata bersejarah antara Iran dan Israel. Menurutnya, kekuatan militer AS yang luar biasa telah membuka jalan menuju perdamaian. Pernyataan ini disampaikan berdasarkan laporan CNN pada Kamis (26/6/2025).

Sebelumnya, pada Minggu (22/6/2025), Trump melalui akun X-nya mengumumkan serangan terhadap tiga lokasi nuklir Iran, termasuk fasilitas pengayaan uranium bawah tanah di Fordow, Natanz, dan Esfahan. Ia mengklaim seluruh pesawat militer AS berhasil kembali ke pangkalan dengan selamat setelah menjatuhkan muatan bom penuh di Fordow. Pernyataan Trump ini menimbulkan berbagai spekulasi dan reaksi internasional. internationalmedia.co.id akan terus memantau perkembangan situasi dan memberikan informasi terbaru terkait peristiwa ini.