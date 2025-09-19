Senator AS Sebut Israel Lakukan Genosida?

Pernyataan mengejutkan datang dari Senator Amerika Serikat, Bernie Sanders. Internationalmedia.co.id melansir, Sanders, seorang senator yang juga penganut Yahudi, menjadi yang pertama di AS secara terbuka menyebut tindakan Israel di Gaza sebagai genosida. Pernyataan berani ini disampaikan Sanders melalui sebuah opini yang diunggah di situs resminya pada Rabu (17/9), dengan judul provokatif, "Ini Genosida".

Dalam tulisannya, Sanders mengutip berbagai bukti dari pakar hukum internasional, organisasi HAM, dan penyelidik PBB. Ia menuduh pemerintah Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melancarkan "perang habis-habisan" terhadap seluruh rakyat Palestina, bukan sekadar membela diri dari serangan Hamas. Meskipun mengakui hak Israel untuk membela diri, Sanders menekankan bahwa skala dan durasi operasi militer Israel telah jauh melampaui batas pembelaan diri, menyebutnya sebagai "kebijakan pembunuhan massal, kelaparan, dan penghancuran". Sanders tegas menyatakan, "Niatnya sudah jelas. Kesimpulannya tidak terelakkan: Israel sedang melakukan genosida di Gaza."

Sanders tak hanya mengkritik Israel, tetapi juga pemerintahan AS sendiri. Ia menuding AS turut bertanggung jawab karena terus memasok senjata dan dukungan diplomatik kepada Israel. Ia mendesak penghentian penjualan senjata ofensif ke Israel dan menyerukan agar pemerintah AS mengakhiri keterlibatan dalam apa yang disebutnya sebagai "pembantaian rakyat Palestina". Ia bahkan menyebut pemerintahan Netanyahu sebagai "pemerintahan genosida".

Lebih jauh, Sanders menyerukan gencatan senjata segera, bantuan kemanusiaan besar-besaran, dan langkah-langkah untuk memberikan Palestina negara sendiri. Ia memperingatkan bahwa jika tidak ada akuntabilitas bagi Israel, tindakan serupa akan ditiru oleh pihak lain. Sanders mengakhiri tulisannya dengan seruan tegas, "Sejarah menuntut dunia untuk bertindak dengan satu suara dan mengatakan: Sudah cukup. Tidak ada lagi genosida." Pernyataan Sanders ini tentu akan memicu perdebatan sengit di kancah politik internasional.