Selat Hormuz Mencekam Kapal Ditembak

Internationalmedia.co.id – News – Ketegangan di Selat Hormuz memuncak pada Sabtu, 18 April 2026, setelah setidaknya dua kapal dilaporkan menjadi sasaran tembakan dari angkatan laut Iran. Insiden dramatis ini terjadi menyusul serangkaian peringatan radio dari Teheran yang akhirnya berujung pada penutupan total jalur pelayaran vital tersebut. Meskipun identitas pasti kapal-kapal yang terkena tembakan belum dirilis, kabar baiknya adalah seluruh awak dilaporkan selamat dari insiden berbahaya ini.

Menurut laporan Reuters yang diterima internationalmedia.co.id, sumber-sumber perkapalan dan keamanan maritim mengonfirmasi insiden penembakan tersebut. Kapal-kapal dagang yang mencoba melintasi selat strategis itu sebelumnya telah menerima pesan radio dari angkatan laut Iran yang memberitahukan bahwa mereka tidak diizinkan untuk lewat. Penembakan dilaporkan terjadi di perairan sensitif antara Pulau Qeshm dan Larak, memaksa kapal-kapal tersebut untuk berbalik arah tanpa menyelesaikan penyeberangan mereka.

Situasi semakin memburuk setelah angkatan laut Iran menyiarkan pesan VHF yang menyatakan Selat Hormuz ditutup kembali secara penuh. Pesan tersebut secara eksplisit menyebutkan alasan penutupan: "Perhatian semua kapal, sehubungan dengan kegagalan pemerintah AS untuk memenuhi komitmennya dalam negosiasi, Iran menyatakan Selat Hormuz sepenuhnya ditutup kembali. Tidak ada kapal jenis atau kewarganegaraan apa pun yang diizinkan untuk melewati Selat Hormuz." Pernyataan ini mengindikasikan eskalasi signifikan dalam hubungan regional dan internasional, yang berpotensi memicu krisis lebih luas.

Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) juga telah menerima laporan mengenai insiden ini, yang terjadi sekitar 20 mil laut di timur laut Oman. Salah satu kapten kapal tanker mengungkapkan bahwa kapalnya didekati oleh dua kapal perang Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang kemudian melepaskan tembakan. Beruntungnya, kapal tanker dan seluruh awaknya berhasil selamat dari serangan tersebut. Sebuah kapal kontainer juga dilaporkan terkena tembakan dalam insiden terpisah namun terkait, menambah daftar panjang ketegangan di wilayah tersebut.

Dampak dari penutupan ini sangat besar dan segera terasa. Ratusan kapal dagang dan sekitar 20.000 pelaut kini terdampar di Teluk, menunggu untuk melewati jalur air utama tersebut. Selat Hormuz adalah arteri vital yang menangani sekitar 20% aliran minyak dan gas alam cair global, menjadikannya salah satu titik choke point terpenting di dunia. Penutupan ini berpotensi memicu krisis energi dan ekonomi global yang serius, mengganggu rantai pasokan dan menaikkan harga komoditas secara drastis di seluruh dunia.