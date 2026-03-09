Rusia Bantu Iran Targetkan AS Respon Trump Dingin

Sebuah laporan mengejutkan dari Amerika Serikat mengindikasikan bahwa Rusia diduga telah menyalurkan informasi intelijen kepada Iran, berpotensi membantu Teheran dalam upaya penyerangan terhadap aset militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Menanggapi kabar ini, Presiden AS Donald Trump justru menunjukkan respons yang terkesan santai, meremehkan efektivitas informasi tersebut. Internationalmedia.co.id – News mencatat, isu sensitif ini pertama kali diungkap oleh media terkemuka AS, The Washington Post.

Menurut laporan yang diakses internationalmedia.co.id pada Senin (9/3/2026), dua pejabat AS yang memiliki akses terhadap informasi tersebut, namun memilih anonim karena sensitivitas isu, mengonfirmasi dugaan ini. Intelijen yang disalurkan Rusia disebut-sebut dapat dimanfaatkan Iran untuk menargetkan berbagai fasilitas militer AS, mulai dari kapal perang, pesawat tempur, hingga aset-aset strategis lainnya yang tersebar di wilayah krusial tersebut.

Dilansir dari Euronews pada Sabtu (7/3) sebelumnya, para pejabat tersebut menekankan potensi penggunaan informasi ini oleh Iran untuk melancarkan serangan di kawasan Teluk. Kendati demikian, laporan intelijen AS sejauh ini belum menemukan indikasi bahwa Moskow secara langsung memberikan arahan operasional kepada Iran mengenai cara pemanfaatan informasi tersebut dalam eskalasi konflik yang sedang berlangsung.

Apabila dugaan ini terbukti benar, ini akan menandai keterlibatan tidak langsung pertama Rusia dalam konflik yang memanas pasca-serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sepekan sebelumnya. Rusia, yang dikenal sebagai salah satu sekutu dekat Iran, sebelumnya telah mengecam keras serangan AS dan Israel tersebut, menyebutnya sebagai tindakan agresi bersenjata yang tidak memiliki justifikasi.

Respons Dingin dari Gedung Putih

Presiden AS Donald Trump menunjukkan sikap yang tidak terpengaruh oleh kabar intelijen Rusia yang disalurkan kepada Iran. Ia dengan tegas menyatakan bahwa informasi tersebut tidak substansial dan tidak memberikan banyak keuntungan bagi Teheran dalam menghadapi kekuatan militer AS di Timur Tengah.

Dilansir dari AP pada Minggu (8/3), pernyataan Trump ini muncul tak lama setelah ia menghadiri upacara pemakaman bagi enam prajurit cadangan Angkatan Darat yang gugur akibat serangan pesawat tak berawak di Kuwait. Insiden tragis tersebut terjadi sehari setelah AS dan Israel melancarkan operasi militer terhadap Iran, sebuah langkah yang turut mengguncang stabilitas ekonomi global.

Meski tidak secara eksplisit mengonfirmasi laporan dari Associated Press dan media lain mengenai pemberian informasi penargetan oleh Rusia, Trump berargumen bahwa seandainya Moskow memang menyalurkan detail tersebut, Iran tidak akan memperoleh keuntungan signifikan. "Jika Anda melihat apa yang terjadi pada Iran dalam seminggu terakhir, jika mereka mendapatkan informasi, itu tidak banyak membantu mereka," ujar Trump kepada awak media di Air Force One, dalam perjalanan menuju Miami untuk menghabiskan akhir pekan.

Lebih lanjut, Presiden juga menepis spekulasi mengenai dampak bantuan Rusia kepada Iran terhadap hubungan AS-Rusia. Dengan retoris, ia menyatakan, "Mereka akan mengatakan kita melakukannya untuk melawan mereka. Bukankah mereka akan mengatakan bahwa kita melakukannya untuk melawan mereka?" mengindikasikan bahwa tindakan semacam itu adalah bagian dari dinamika geopolitik yang saling berbalas.