Rumania Geger Kusta Muncul Lagi Dua WNI Terinfeksi

Sebuah kabar mengejutkan datang dari Rumania, negara anggota Uni Eropa, yang baru-baru ini mengonfirmasi kemunculan kasus kusta pertama dalam kurun waktu lebih dari empat dekade. Dua warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai terapis pijat menjadi pasien yang teridentifikasi mengidap penyakit Hansen ini. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa temuan ini memicu perhatian serius dari otoritas kesehatan setempat.

Kedua WNI, yang masing-masing berusia 21 dan 25 tahun, diketahui bekerja di sebuah spa di kota Cluj, wilayah barat laut Rumania. Keduanya kini tengah menjalani perawatan intensif untuk mengatasi kondisi mereka. Pihak berwenang juga menyebutkan adanya dua individu lain yang masih dalam tahap pemeriksaan medis, meskipun identitas dan asal negara mereka belum diungkapkan.

Menanggapi kekhawatiran publik, Menteri Kesehatan Rumania, Alexandru Rogobete, memberikan pernyataan yang menenangkan. Ia menegaskan bahwa penularan kusta memerlukan kontak dan paparan yang cukup lama, sehingga pelanggan yang pernah mengunjungi spa tersebut tidak perlu terlalu cemas. Rogobete, seperti dikutip dari kantor berita negara Agerpres, menekankan pentingnya kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan.

Lebih lanjut, Rogobete mengungkapkan bahwa salah satu pasien WNI tersebut baru saja kembali dari perjalanan di Asia. Selama sebulan, pasien itu menghabiskan waktu bersama ibunya yang saat ini juga sedang dirawat di rumah sakit karena penyakit kusta yang sama. Informasi ini menjadi petunjuk awal dalam upaya pelacakan sumber penularan.

Sebagai langkah antisipasi dan penyelidikan lebih lanjut, otoritas setempat telah memutuskan untuk menutup sementara operasional spa tempat kedua WNI tersebut bekerja. Penyakit kusta, atau yang secara medis dikenal sebagai penyakit Hansen, terakhir kali terkonfirmasi di Rumania 44 tahun yang lalu, menjadikan kasus ini sebagai peristiwa langka yang kembali mencuat setelah rentang waktu yang sangat panjang.