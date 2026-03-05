Rudal Iran Nyaris Masuk Turki Ankara Beri Pesan Tegas

Ketegangan baru mencuat di Timur Tengah setelah Turki secara resmi melayangkan protes keras kepada Iran. Insiden ini dipicu oleh sebuah rudal yang ditembakkan dari Teheran dan nyaris memasuki wilayah udara Turki, sebelum akhirnya berhasil dinetralisir oleh sistem pertahanan udara NATO. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa Ankara bahkan memberikan pesan khusus kepada Teheran untuk menghindari eskalasi konflik di kawasan.

Insiden ini terjadi di tengah memanasnya situasi regional, di mana Iran terlibat dalam serangkaian serangan balasan terhadap target-target di Israel dan negara-negara Teluk yang menjadi tuan rumah aset militer Amerika Serikat. Teheran melancarkan serangan ini sebagai respons atas operasi militer yang dilancarkan AS dan Israel sejak akhir pekan lalu.

Kementerian Pertahanan Nasional Turki mengonfirmasi insiden tersebut, menyatakan bahwa sebuah amunisi balistik yang berasal dari Iran dan mengarah ke wilayah udara Turki telah berhasil dicegat dan dinetralisir. Pencegatan ini dilakukan oleh unit pertahanan udara dan rudal NATO yang ditempatkan di Mediterania Timur. Sebagai anggota NATO, Turki memiliki sistem pertahanan yang terintegrasi dengan aliansi tersebut.

Proyektil Iran tersebut terdeteksi setelah melintasi wilayah udara Irak dan Suriah, sebelum akhirnya dicegat di dekat perbatasan Turki. Menanggapi serius insiden ini, sumber diplomatik Turki yang dikutip oleh Anadolu Agency dan AFP mengungkapkan bahwa otoritas Ankara segera memanggil Duta Besar Iran. Pemanggilan ini bertujuan untuk menyampaikan "reaksi dan kekhawatiran" Turki atas kejadian yang berpotensi memicu ketidakstabilan regional.

Tak hanya itu, Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, juga telah melakukan pembicaraan telepon dengan Menlu Iran Abbas Araghchi pada Rabu (4/3) waktu setempat. Dalam percakapan tersebut, Fidan secara tegas menyampaikan pesan agar Iran tidak mengambil langkah-langkah yang dapat memperluas konflik. "Segala langkah yang dapat menyebabkan perluasan konflik harus dihindari," kata Fidan, mengutip sumber dari Kementerian Luar Negeri Turki.

Sementara itu, kantor berita Iran, Tasnim, melaporkan bahwa Araghchi dalam percakapannya dengan Fidan menjelaskan bahwa serangan balasan Iran ditujukan terhadap pangkalan-pangkalan yang digunakan untuk melancarkan operasi militer terhadap Teheran. Perlu diketahui, Turki sendiri menjadi lokasi sejumlah fasilitas militer yang digunakan oleh AS dan sekutu-sekutu NATO lainnya.

Meskipun demikian, target pasti dari rudal Iran tersebut hingga kini belum diketahui secara jelas. Beberapa hari terakhir, Teheran memang menyerang berbagai lokasi di seluruh kawasan Teluk sebagai balasan atas serangan AS-Israel. Seorang pejabat Turki yang enggan disebutkan namanya, kepada AFP, berspekulasi bahwa rudal tersebut "ditujukan ke pangkalan Siprus Yunani tetapi melenceng dari jalurnya."

Pejabat Turki lainnya menambahkan bahwa serpihan yang jatuh di distrik Dortyol, Turki bagian selatan, dekat perbatasan Suriah, diidentifikasi sebagai bagian dari rudal pencegat yang ditembakkan pertahanan udara NATO untuk menetralisir "ancaman di udara." Beruntung, tidak ada laporan korban luka akibat jatuhnya serpihan tersebut.