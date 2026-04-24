Rencana Besar Trump Guncang Timur Tengah

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengumumkan sebuah inisiatif diplomatik ambisius yang bertujuan mempertemukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun. Rencana pertemuan bersejarah ini, yang diharapkan berlangsung di Gedung Putih dalam beberapa minggu mendatang, muncul di tengah kesepakatan perpanjangan gencatan senjata antara kedua negara yang secara teknis masih berkonflik, meskipun diwarnai insiden serangan mematikan. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa Trump optimis pertemuan ini dapat membuka jalan bagi perdamaian yang "sangat bagus" dan "mudah".

Trump, saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih pada Jumat (24/4/2026) bersama duta besar kedua negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik, menegaskan bahwa pertemuan tiga pihak ini, jika terwujud, akan menjadi momen bersejarah. "Kedua pemimpin itu akan datang ke sini dalam beberapa minggu ke depan," ujarnya, penuh keyakinan. Ia bahkan menyatakan, "Saya pikir ada peluang yang sangat bagus untuk terciptanya perdamaian. Saya pikir ini akan mudah."

Gencatan senjata yang awalnya diumumkan pada 14 April dan dijadwalkan berakhir pada hari Minggu ini, kini diperpanjang selama tiga minggu. "Gencatan senjata antara Israel dan Lebanon akan diperpanjang selama tiga minggu," kata Trump, memberikan harapan baru bagi stabilitas di kawasan tersebut.

Namun, di balik optimisme Gedung Putih, realitas di lapangan menunjukkan gambaran yang jauh lebih suram. Hanya beberapa hari sebelum pengumuman perpanjangan gencatan senjata, militer Israel melancarkan serangkaian serangan udara di Lebanon, menewaskan lima orang sipil, termasuk seorang jurnalis yang sedang bertugas.

Menurut laporan The Guardian yang dikutip oleh internationalmedia.co.id pada Kamis (23/4), jurnalis bernama Amal Khalil tewas saat meliput di dekat kota al-Tayri. Ia bersama fotografer Zeinab Faraj menjadi saksi mata ketika rudal Israel menghantam kendaraan di depan mereka. Keduanya bergegas mencari perlindungan di sebuah rumah terdekat, namun nahas, rumah tersebut juga menjadi sasaran serangan berikutnya.

Tragedi semakin mendalam ketika tim penyelamat berupaya mengevakuasi korban. Zeinab Faraj berhasil diselamatkan dengan luka di kepala, namun nyawa Amal Khalil tidak tertolong. Kementerian Kesehatan Lebanon mengecam keras tindakan militer Israel yang "mencegah penyelesaian misi kemanusiaan" dengan menembakkan granat suara dan amunisi tajam ke arah ambulans yang mencoba mengevakuasi Khalil. Jasad Khalil akhirnya ditemukan oleh petugas di bawah reruntuhan bangunan.

Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, tidak tinggal diam. Ia mengecam penargetan terhadap jurnalis dan penghambatan upaya bantuan sebagai "kejahatan perang", menambah daftar panjang pelanggaran yang memperumit upaya perdamaian di kawasan tersebut.

Dengan demikian, rencana ambisius Presiden Trump untuk membawa perdamaian antara Israel dan Lebanon harus berhadapan dengan kenyataan pahit di lapangan. Optimisme Gedung Putih akan "perdamaian yang mudah" diuji oleh insiden mematikan dan tuduhan kejahatan perang, menunjukkan bahwa jalan menuju stabilitas di Timur Tengah masih panjang dan berliku.