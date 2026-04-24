Remaja Pembunuh Guru Divonis Belasan Tahun

Pau, Prancis – Pengadilan Prancis baru saja menjatuhkan vonis berat kepada seorang mantan siswa sekolah menengah atas yang terbukti membunuh guru bahasa Spanyolnya. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, peristiwa tragis ini terjadi pada Februari 2023 di kota Saint-Jean-de-Luz, dan kini pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Terdakwa, yang saat ini berusia 19 tahun, dinyatakan bersalah atas pembunuhan Agnes Lassalle, seorang guru bahasa Spanyol berusia 53 tahun. Vonis 15 tahun penjara ini dijatuhkan oleh hakim di pengadilan pidana anak setelah tiga jam pertimbangan intens. Hukuman ini sedikit di bawah tuntutan jaksa yang menginginkan 16 tahun, dan jauh dari maksimal 20 tahun yang bisa saja diterimanya.

Insiden mengerikan itu terjadi saat pelajaran berlangsung pada Februari 2023. Pengadilan mengungkapkan bahwa siswa tersebut, yang kala itu masih berusia 16 tahun, dengan sengaja mengunci pintu kelas sebelum melancarkan serangan brutal menggunakan pisau dapur yang diambilnya dari rumah ayahnya. Lassalle tewas akibat tikaman di dada.

Persidangan yang berlangsung secara tertutup di kota Pau, Prancis, sangat menyoroti kondisi mental remaja pelaku. Para ahli psikiatri memberikan penilaian yang saling bertentangan mengenai kapasitas mentalnya saat kejadian. Meskipun pengadilan memutuskan bahwa kemampuan penilaiannya terganggu pada saat penyerangan – sebuah faktor yang berpotensi mengurangi hukuman menjadi 13 tahun – namun hakim tetap memandang bahwa hukuman yang lebih berat, yakni 15 tahun, dibenarkan mengingat "keseriusan kejahatan yang tak terbantahkan."

Kematian tragis Agnes Lassalle memicu gelombang kemarahan dan duka mendalam di seluruh Prancis. Sentimen publik semakin tersentuh setelah beredarnya gambar pasangannya yang menari sendirian di samping peti mati Lassalle selama upacara pemakaman, sebuah adegan yang menyiratkan kedalaman kehilangan dan cinta yang tak terhingga.