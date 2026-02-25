Ratusan Kilogram Bahan Peledak Meledak Swiss Heboh

Internationalmedia.co.id – News melaporkan, ratusan kilogram bahan peledak secara tidak sengaja meledak di Zurich, Swiss, baru-baru ini. Insiden dahsyat ini menyebabkan dua orang mengalami luka ringan dan sejumlah bangunan rusak parah, memicu penyelidikan mendalam dari pihak berwenang setempat.

Ledakan mengejutkan tersebut terjadi di sebuah fasilitas pedesaan yang berlokasi sekitar 15 kilometer sebelah barat Zurich, tepatnya di kotamadya Illnau-Effretikon. Area ini dikenal sebagai pusat penanganan bahan peledak sekaligus tempat pelatihan keselamatan kebakaran.

Menurut keterangan kepolisian kanton Zurich, insiden bermula tak lama setelah pukul 13.00 waktu setempat, ketika sebuah perusahaan pembongkaran swasta memulai proses pembuangan beberapa ratus kilogram bahan peledak di fasilitas uji dan pelatihan Tatsch. Bahan peledak yang seharusnya dibakar sebagai bagian dari prosedur justru meledak secara tak terduga, menciptakan kawah berdiameter beberapa meter di lokasi kejadian.

Gelombang kejut yang dihasilkan dari ledakan itu begitu kuat, menyebabkan kerusakan signifikan pada sejumlah bangunan dan tempat perlindungan di area tersebut. Dua karyawan perusahaan yang terlibat dalam proses pembuangan dilaporkan mengalami luka ringan dan segera menerima perawatan medis di lokasi kejadian.

Kepolisian juga menerima beberapa laporan kerusakan bangunan dari area di luar lokasi utama, meskipun skala kerusakan tersebut masih dalam tahap verifikasi. Gambar-gambar yang dipublikasikan oleh media Swiss menunjukkan kepulan asap putih tebal membubung tinggi di atas puncak bukit, terlihat jelas dari jarak beberapa kilometer. Foto lain memperlihatkan sebuah bangunan industri dengan dinding logamnya terlepas dan jendela-jendela pecah, menggambarkan dahsyatnya kekuatan ledakan.

Layanan Seismologi Swiss, yang berafiliasi dengan universitas ETH Zurich, mengonfirmasi telah mendeteksi ledakan pada pukul 13.07 waktu setempat, dengan magnitudo 0,4, menunjukkan kekuatan ledakan yang signifikan.

Saat ini, polisi dan jaksa penuntut umum sedang melakukan penyelidikan menyeluruh untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan ini. Spesialis forensik telah dikerahkan ke lokasi untuk mengamankan bukti-bukti penting. Meskipun demikian, pemerintah kota Illnau-Effretikon melalui situs web resminya menegaskan bahwa tidak ada bahaya bagi masyarakat umum, meskipun gelombang suara yang kuat dan kerusakan pada bangunan seperti kaca pecah atau genteng lepas sempat terjadi.