Rahasia Pertemuan Trump-Xi Jinping Terungkap

Internationalmedia.co.id melaporkan kabar mengejutkan dari Gedung Putih. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dikabarkan akan segera berunding. Pertemuan puncak ini dijadwalkan akhir pekan ini, menurut Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt yang memberikan pernyataan kepada wartawan, Selasa (3/6/2025). Pertemuan ini menjadi sorotan mengingat meningkatnya ketegangan perdagangan antara kedua negara adidaya tersebut.

Ketegangan AS-China kembali memanas setelah Trump menuduh China melanggar kesepakatan yang sebelumnya telah mengurangi tarif balasan. Ironisnya, walau Trump beberapa kali mengklaim akan segera berkomunikasi dengan Xi melalui telepon, terakhir kali keduanya berkomunikasi lebih dari lima bulan lalu. Klaim Trump tentang adanya panggilan telepon dari Xi bahkan dibantah oleh Beijing. Situasi ini membuat pasar saham dunia terpukul pada hari Senin.

Sebelumnya, pada awal April, Trump menerapkan tarif global yang ketat menyasar China, menuduh negara tersebut melakukan praktik perdagangan yang merugikan AS. Meskipun sempat ada kesepakatan untuk memangkas tarif tinggi selama 90 hari setelah pertemuan pejabat tinggi di Jenewa bulan lalu, AS kembali menuduh China melanggar kesepakatan tersebut. Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick bahkan menyebut China memperlambat proses kesepakatan, tuduhan yang dibantah China dengan menyebutnya sebagai klaim palsu dan balik menuduh AS menerapkan kebijakan pembatasan yang diskriminatif. Pertemuan Trump dan Xi Jinping pekan ini diharapkan dapat meredakan ketegangan dan mencari solusi atas permasalahan perdagangan yang membayangi perekonomian global.